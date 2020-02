Bernie Sanders hängt die Konkurrenz ab

Las Vegas.Die Kandidaten der US-Demokraten haben es eilig. Noch bevor die Ergebnisse der Vorwahlen in Nevada vorliegen, verlassen sie das Spielerparadies im Südwesten der USA. Bernie Sanders feiert seinen Wahlsieg bereits in der „Cowboys Dancehall“ von San Antonio im US-Bundesstaat Texas, der am Dienstag, 3. März, wählt.

Vor seinen enthusiastischen Anhängern präsentiert sich der 78-jährige wie einer, der die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei in Griffweite sieht. „Wir haben eine Koalition zusammengestellt, die über Generationen und Rassen hinausgeht“, erklärt Sanders, der in dem mehrheitlich nicht-weißen Bundesstaat Nevada fast die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigte. „Wir werden damit im ganzen Land gewinnen.“

Nach den vorliegenden Teilergebnissen führt er im Bewerberfeld. Sanders dominierte alle Segmente mit Ausnahme der Wähler über 65 Jahre. Er gewann die Mehrheit bei Männern und Frauen, holte mehr als die Hälfte der Stimmen der Latinos, die rund ein Drittel der Bevölkerung in Nevada ausmachen, setzte sich bei den Schwarzen durch, den Menschen mit und ohne Universitätsabschluss, den Wohlhabenden und Armen.

Eine deutliche Mehrheit sieht den linken „Anti-Establishment“-Kandidaten am ehesten in der Lage, US-Präsident Donald Trump zu schlagen. Eher als der ehemalige Vizepräsident Joe Biden oder der junge Pete Buttigieg – die beiden ringen in Nevada um den zweiten Platz. Buttigieg fehlte die Zeit, aus seinen starken Ergebnissen der ersten Vorwahlen Kapital zu schlagen, und schaffte es nicht, sich als Alternative zu etablieren. Er eilte noch in der Wahlnacht nach Colorado, um sich dort als „Anti-Bernie“ zu positionieren.

Elizabeth Warren sprintete in derselben Mission nach Seattle im Bundesstaat Washington, während Joe Biden nach South Carolina reiste. Vor zehn Tagen hatte Biden die Umfragen in Nevada noch angeführt. Der Vizepräsident macht sein politisches Überleben nun von einem Sieg in dem ersten Südstaat abhängig, dessen Wählerschaft zu 60 Prozent schwarz ist.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020