Berufungsverfahren über Karadzic startet vor UN-Tribunal

Den Haag (dpa) - Der Prozess um den Völkermord in Srebrenica gegen den Ex-Serbenführer Radovan Karadzic (72) geht in die letzte Runde.

Im Berufungsverfahren, das heute in Den Haag beginnt, will Karadzic eine Aufhebung seines Schuldspruches erreichen. Das UN-Kriegsverbrechertribunal zum früheren Jugoslawien hatte ihn 2016 in erster Instanz für den Völkermord von Srebrenica 1995, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 40 Jahren Haft verurteilt.

Karadzic ficht das Urteil an, da er aus seiner Sicht Opfer eines «politischen Prozesses» war. Auch die Anklage hatte Berufung gegen das Urteil eingelegt und will eine lebenslange Haftstrafe erreichen.