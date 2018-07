Beschwerde gegen Rückholbeschluss für Sami A. in Arbeit

Anzeige

Düsseldorf (dpa) - Der Streit über die möglicherweise unrechtmäßige Abschiebung des islamistischen Gefährders Sami A. zieht sich hin.

Das nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerium arbeitet noch an einer Beschwerde gegen den Gerichtsbeschluss, nach dem der abgeschobene Sami A. nach Deutschland zurückgeholt werden muss. Die Beschwerde solle «schnellstmöglich beim Oberverwaltungsgericht Münster eingelegt werden», teilte das Ministerium am Montag mit.

Am Freitagmorgen war der mutmaßliche frühere Leibwächter von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden in sein Heimatland Tunesien abgeschoben worden. Am Abend zuvor hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen dies untersagt, die Entscheidung kam beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jedoch erst an, als das Flugzeug mit Sami A. aus Düsseldorf schon Richtung Tunis in der Luft war.

Am Nachmittag ordnete das Verwaltungsgericht dann an, der Mann sei nach Deutschland zurückzuholen. Die Abschiebung sei «grob rechtswidrig» und «verletzt grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien», kritisierte das Gericht in scharfer Form die Behörden. Das NRW-Flüchtlingsministerium kündigte dagegen Beschwerde an, die zusammen mit der Ausländerbehörde der Stadt Bochum eingelegt werden solle. Dies wurde für diesen Montag erwartet.