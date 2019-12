Steuerausfälle in Milliardenhöhe durch Betrügereien an der Ladentheke sind nicht zu akzeptieren. Das wird jeder unterschreiben. Dagegen muss der Staat auch konsequent vorgehen. Aber einen Beleg über ein paar Cent für ein Brötchen beim Bäcker oder für eine Wurst beim Fleischer braucht niemand – und wollen die meisten auch nicht. Nutzen und Aufwand stehen in keinem Verhältnis.

Es ist schon merkwürdig, unlängst hat die Koalition erst ein Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg gebracht, jetzt schafft sie mit der Kassenbonpflicht prompt neue Bürokratie. Experten haben errechnet: Die Regierung zwingt allein die Bäcker, fünf Milliarden Zettel pro Jahr zusätzlich auszudrucken. Zum Teil auf umweltschädlichem Thermopapier. Und das in Zeiten, in denen alle Welt über mehr Umwelt- und Klimaschutz redet, die zuständige Ministerin von der SPD sogar Plastiktüten verbieten will und die EU Trinkhalme sowie eventuell Kaffeebecher zum Mitnehmen verbannt. Ein Irrsinn.

Keine Frage, manipulierte Kassen und fingierte Rechnungen sind ein Problem für den Fiskus. Und es mag sein, dass die Bonpflicht ein Gegenmittel ist. Trotzdem: Vermitteln lässt sich diese Maßnahme kaum. Die meisten Kassensysteme sind inzwischen so modern, dass eine fälschungssichere Dokumentation aller Vorgänge machbar ist und Daten digital übertragen werden können.

Der Staat hat zudem viele Möglichkeiten, Ladenbesitzern auf die Schliche zu kommen, die es mit der Steuer nicht so genau nehmen. Eine Flut von unnützen Belegen braucht es dafür nicht.

Insofern ist es gut, dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier dieses Fass noch einmal aufmacht. Allerdings kommt sein Widerstand reichlich spät, denn die Regelung soll bereits Anfang Januar in Kraft treten. Jetzt muss Altmaier auch beweisen, dass er es ernst meint und SPD-Finanzminister Olaf Scholz zum Einlenken bringen. Besser spät als nie.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019