Bestürzung auch in der Region

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die aus Südhessen kommende Bundesjustizministerin Christina Lambrecht (beide SPD) haben sich bestürzt über den plötzlichen Tod ihres Parteifreunds Thomas Oppermann geäußert. „Es ist furchtbar, wenn ein Mensch so plötzlich aus dem Leben gerissen wird“, erklärte Dreyer in Mainz, die als stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende lange mit Oppermann zusammengearbeitet hatte. Bundesjustizministerin Lambrecht zeigte sich „tief erschüttert“. Oppermanns „klarer Blick und sein kluges Urteil werden uns fehlen“, sagte die aus dem Kreis Bergstraße in den Bundestag eingezogene Ministerin. Isabel Cademartori, stellvertretende Kreisvorsitzende und Bundestagskandidatin der Mannheimer SPD, sagte: „Die SPD in Mannheim ist bestürzt über den plötzlichen Tod Thomas Oppermans. Zuletzt war er in Mannheim 2013, um für die Annahme des Koalitionsvertrags zu werben. So werden wir ihn in Erinnerung behalten – ein leidenschaftlicher und zupackender Herzblutpolitiker, der nicht nur außerordentlich klug und eloquent war, sondern vor allem die Gesellschaft aktiv mitgestalten wollte. kn/sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020