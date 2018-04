Betreuer wartet oft vergeblich

Anzeige

Etwas mehr Kürzungen als im Vorjahr gab es 2017 auch in Baden-Württemberg (insgesamt 63 353) und in Hessen (52 329). Die Sanktionsquote ging allerdings leicht zurück – in Baden-Württemberg von 2,9 auf 2,8 Prozent – oder blieb stabil (Hessen: 2,8 Prozent). In beiden Ländern gab es die Sanktionen vor allem, weil die Betroffenen nicht zu Terminen beim Jobcenter kamen. Neben solchen Meldeversäumnissen werden Hartz-IV-Empfänger auch „bestraft“, wenn sie etwa ein Jobangebot oder eine Fortbildung verweigern oder zusätzliches Einkommen verschweigen. Menschen unter 25 Jahren sind von den Strafen stärker betroffen. Das Gesetz sieht hier bereits beim ersten Verstoß, der über ein Meldeversäumnis hinausgeht, vor, dass die Regelleistung komplett gestrichen wird. „Die Sanktionierung auf Null finde ich nicht vernünftig“, sagte Scheele dazu. Denn nach so harten Sanktionen brechen einige Jugendliche den Kontakt zum Jobcenter ganz ab. Ulrich Manz, Chef der Agentur für Arbeit in Mannheim, kann diese Position nachvollziehen. Es könne sinnvoll sein, die gesetzliche Regelung in diesem Punkt noch einmal zu überprüfen. „Letztlich müssen wir schon aufpassen, dass uns die Menschen nicht ganz durchs Gitter rutschen“, sagt er. Die Mitarbeiter des Jobcenters Mannheim seien daher immer bemüht, eine sogenannte „Vollsanktionierung“, also das Streichen sämtlicher Leistungen, zu vermeiden. „Letztendlich müssen wir uns aber ans Gesetz halten“, sagt er. Zahlen dazu, wie viele Sanktionen 2017 in Mannheim verhängt wurden, gab es gestern nicht.

Kritik an Miet-Kürzungen

Bundesagentur-Chef Scheele wünscht sich zudem, dass es keine Sanktionierung bei den Kosten der Unterkunft gibt. Wenn Jugendliche sich innerhalb eines Jahres einen weiteren Verstoß leisten, kann ihnen auch die Miete gekürzt werden. Der BA-Chef gibt zu bedenken, dass es aufgrund der angespannten Wohnungsmärkte in vielen Städten „ausgesprochen schwer“ sei, wieder eine Wohnung zu finden.

„Drohende Wohnungslosigkeit hilft uns bei der Vermittlung und auch sonst nicht weiter“, sagte Scheele. Auch Erwachsene sind bei wiederholten Verstößen von der Kürzung der Miete betroffen. Der BA-Chef sagte, er fände es zudem vernünftig, die Sanktionspraxis zwischen Jugendlichen und Erwachsenen anzugleichen. dp a/tat

