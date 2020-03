Betreuung nur im Notfall

Mainz.Rheinland-Pfalz schließt mehr als 2500 Kitas und rund 1600 Schulen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Betreuung und Unterricht bleiben bis Ende der Osterferien am 17. April eingestellt, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. Eine Notbetreuung werde vor Ort ermöglicht. Die ab Montag geplanten Prüfungen für das mündliche Abitur sollen erst in der Woche ab dem 23. März 2020 stattfinden. Der Landesregierung zufolge sollen Förderschulen nicht geschlossen werden. In der Staatskanzlei in Mainz kam das Kabinett am Freitag zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei wurde eine landesweite Gesamtstrategie zum Umgang mit Coronavirus-Pandemie beschlossen. So werden Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern untersagt.

Die Bistümer Mainz, Speyer und Trier haben unterdessen ihre Gottesdienste eingestellt. Die Regelung gelte zunächst bis Ende März, teilten die Bistümer am Freitag mit. Alles Weitere hänge von den nächsten Entwicklungen ab. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf befinde sich in Quarantäne, teilte das Bistum in der Landeshauptstadt mit. Kohlgraf habe sich in der vergangenen Woche mit einer Person in einem Raum aufgehalten, die mit dem Coronavirus infiziert seit. „Deshalb muss er derzeit aus Gründen der Vorsorge eine von den Gesundheitsbehörden empfohlene häusliche Absonderung einhalten“, hieß es. Dem Bischof gehe es gut, er sei frei von Symptomen. lrs

