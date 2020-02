Betriebsrentner müssen noch warten

Berlin.Hunderttausende Betriebsrentner müssen voraussichtlich noch Monate auf eine Entlastung bei den Sozialbeiträgen warten. Das geht aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Dabei geht es um einen seit Anfang 2020 geltenden Freibetrag für Krankenkassenbeiträge bei Betriebsrenten. Er beträgt 159,25 Euro. Seither müssen rund vier Millionen gesetzlich krankenversicherte Betriebsrentner Beiträge nur noch für den Betrag bezahlen, der gegebenenfalls darüber liegt.

Das Problem ist, dass das Gesetz erst im Dezember beschlossen wurde. Wie etwa aus Informationsblatt der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) hervorgeht, „konnten die Kranken- und Versorgungskassen ihre technischen Systeme nicht rechtzeitig umstellen, um die Beiträge neu zu berechnen“. Zu viel gezahlte Beiträge sollen rückwirkend erstattet werden. „Dies kann jedoch noch einige Monate dauern, vielleicht sogar bis zum Ende des Jahres 2020.“

Beim Gesundheitsministerium stößt so eine lange Umsetzungsfrist auf Protest. „Eine Umsetzung erst zum Ende des Jahres ist aus Sicht der Bundesregierung nicht hinnehmbar“, heißt es in der Antwort. Es sei davon auszugehen, dass die Neuregelung bei Bezug nur einer Betriebsrente zeitnah erfolgen könne. „Davon sind circa zwei Drittel betroffen.“ Bei Bezug mehrerer Betriebsrenten seien aber gesonderte Meldungen von der Krankenkasse an Zahlstellen – etwa Pensionskassen –nötig. Davon könnte das weitere Drittel der Rentner betroffen sein.

„Zur Umsetzung der Regelung bei Bezug mehrerer Betriebsrenten gibt es derzeit vonseiten der Beteiligten noch unterschiedliche Einschätzungen“, so das Ministerium von Jens Spahn (CDU). Man wolle Beschleunigungsmaßnahmen prüfen.

Spürbare Verringerung

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) erklärte, in 46 000 Zahlstellen werde mit Hochdruck an der Umsetzung des Gesetzes gearbeitet. Bis 2019 mussten Empfänger auf ihre Betriebsrente den vollen Satz für die Krankenkasse zahlen. Es gab nur eine Freigrenze von 155,75 Euro. Durch die Einführung des Freibetrags sollen rund 60 Prozent der Betriebsrentner nur noch maximal den halben Beitragssatz zahlen. Die weiteren 40 Prozent sollen wenigstens entlastet werden. dpa

