Bett neben dem Büro

Ursula von der Leyen will als Präsidentin der EU-Kommission in einem 25 Quadratmeter großen Zimmer direkt neben ihrem Büro im Brüsseler Amtssitz Berlaymont wohnen. Vorteil sei, dass der Sitz ohnehin stark gesichert werde und es deswegen keinen zusätzlichen Sicherungsaufwand für eine andere Unterkunft in Brüssel brauche, erklärte ihr Sprecher am Donnerstag. Zudem werde von der Leyen nicht morgens und abends mit ihrem Fahrer im Stau stehen.

Nach Informationen der „Welt“ wird der für von der Leyen vorgesehene Raum im 13. Stock des Berlaymont-Gebäudes derzeit für Wohn- und Schlafzwecke hergerichtet. Die Zeitung hatte am Donnerstag zuerst über die Details der Pläne berichtet. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.10.2019