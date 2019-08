Bettwanzen beim nächsten Gipfel?

Wenn es nach US-Präsident Donald Trump geht, könnte der nächste G7-Gipfel in einem seiner Hotels in Florida stattfinden. Berichte, wonach es in dem Golfhotel Bettwanzen gegeben haben soll, wies er am Dienstag entschieden als „falsche und böswillige Gerüchte“ zurück. Diese würden von seinen politischen Gegnern verbreitet, schrieb er. Das Hotel war US-Medienberichten zufolge 2016 von einem ehemaligen Gast verklagt worden, der angab, dort von Bettwanzen gebissen worden zu sein. Dem Kläger zufolge soll es dort vor Bettwanzen nur so gewimmelt haben. Die Streitparteien einigten sich den Berichten zufolge 2017 außergerichtlich. Auf der Plattform Twitter war das Thema unter den am meisten geteilten Beiträgen. dpa

