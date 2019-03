Bewegung bei Verhandlungen

Entgeltordnung: Hier geht es um die Zuordnung einzelner Tätigkeiten zu den Entgeltgruppen. Bsirske warf den Ländern vor, nur für Beschäftigte etwas verbessern zu wollen, um die sie mit Privatunternehmen und Kommunen konkurrieren. Bei Lehrern oder im Justizvollzug dagegen „bewegen sie sich überhaupt nicht“. Kollatz hielt entgegen, diese „Strukturforderungen“ machten vier Prozent mehr aus – zusammen mit der normalen Lohnforderung also zehn Prozent.

Arbeitsvorgang: Eine Besonderheit dieser Runde: Auch die Arbeitgeber haben eine Forderung. Wenn ein Arbeitnehmer etwa in der Verwaltung sowohl kompliziertere Vorgänge abzuarbeiten hat als auch leichtere, kann er am Ende in eine höhere oder niedrigere Lohngruppe einsortiert werden. Durch die von Gerichten vorgegebene Praxis, Einzeltätigkeiten zu einem „Arbeitsvorgang“ zusammenzuführen, landen sie öfter in besser bezahlten Gruppen. Die Länder wollen dies laut Gewerkschaften ändern.

Hintergründe: Die Gewerkschaften argumentieren mit den hohen Haushaltsüberschüssen der Länder – rund 11 Milliarden Euro allein 2018. Kollatz argumentierte dagegen mit dem „großen Investitionsstau in den Ländern“. Außerdem hätten die Länder bis zu 580 Milliarden Euro Schulden. Verhandelt wird für rund eine Million Landesangestellte – übertragen werden soll das Ergebnis auf Beamte und Versorgungsempfänger. dpa