Bewegung im Streit um Fischerei

In den zähen Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien gibt es Bewegung. Dies gelte für die besonders umstrittene Frage des Zugangs von EU-Fischern zu britischen Gewässern, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Verhandlungskreisen. Die EU-Kommission bestätigte, dass Präsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson am Montag zu den Verhandlungen und zur Lage in der Corona-Pandemie telefoniert hätten. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Bereits nächsten Donnerstag verlässt Großbritannien nach einer Übergangsphase auch EU-Binnenmarkt und Zollunion. Beide Seiten hoffen auf einen Handelsvertrag in letzter Minute. Wie ein Kompromiss aussehen könnte, skizzierte Raoul Ruparel, ehemaliges Mitglied des britischen Verhandlungsteams: Die Fangrechte der EU-Fischkutter könnten über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg nach und nach um 35 Prozent reduziert werden. Die Briten bekämen weiter die Möglichkeit, ihre Fische zollfrei auf den europäischen Markt zu bringen. dpa

