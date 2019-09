Bewerber-Show gefällt Basis

Filderstadt.Am Ende der zweieinhalbstündigen Kandidaten-Show mit teils kämpferischen Reden fassen sich die Bewerber für den SPD-Vorsitz auf der Bühne bei den Händen und verneigen sich vor dem Publikum. Das applaudiert den Frauen und Männern, die zuvor eine bunte Palette von Rezepten zur Heilung ihrer siechen Partei präsentiert haben. Die Schlussszene erinnert arg an eine Theateraufführung. „Sehr lebendig“, findet der baden-württembergische Parteichef Andreas Stoch, sei es bei der Präsentation in der trotz herrlichem Sommerwetter mit 1000 Besuchern gut gefüllten Filharmonie in Filderstadt (Kreis Esslingen) zugegangen. Sascha Binder, der Generalsekretär der Südwest-SPD, hätte sich „ein bisschen mehr Schlagabtausch gewünscht“.

Die SPD scheut in diesem Herbst weder Kosten noch Mühen, um sich schon durch den Wettbewerb um ihre künftige Führung selbst neues Leben einzuhauchen. In Filderstadt geht die neunte von 23 Kandidatenvorstellungen über die Bühne. An diesem Samstagnachmittag fehlen nur zwei der verbliebenen 15 Bewerber. Sogar Generalsekretär Lars Klingbeil ist für ein kurzes Statement ins Schwäbische gekommen. „Wir brechen mit den Ritualen der Vergangenheit“, beschreibt er den offenen Prozess zur Auswahl der Vorsitzenden durch die Basis. Dass das so lange dauere, sei kritisiert worden, räumt er ein. Inzwischen sieht er sich bestätigt: „Die letzten Wochen geben uns recht.“ Ähnlich klingt es bei Stoch: „Ich hatte ein bisschen Schiss.“ Aber es könne nicht mehr so weitergehen, dass „der, der geht, sagt, wer es werden soll“.

Fünf Minuten zur Präsentation

Die Organisatoren haben die Präsentation in ein strenges Zeitkorsett gepresst. Fünf Minuten bekommt zunächst jedes Duo und der Einzelbewerber Karl-Heinz Brunner für die Vorstellung des eigenen Konzepts. Schon da zeigt sich, dass Parteivize Ralf Stegner und Gesine Schwan, die Vorsitzende der Grundwertekommission, zu den Lieblingen der Basis gehören. „Wir wollen inhaltlich und menschlich zusammenführen“, sagt die 76-jährige Schwan. Als „frische Gesichter der SPD“ präsentieren sich Staatsminister Michal Roth und die frühere nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann, die mit 38 Jahren die jüngste im Bewerberfeld ist und damit gerade halb so alt wie Schwan. „Wenn ihr uns wählt, traut ihr Euch was“, wirbt Roth für einen echten Neuanfang. Das Publikum ist durchaus angetan.

Schwerer Stand

Obwohl die Calwer Bundestagsabgeordnete Saskia Esken in Filderstadt ein Heimspiel hat, tut sie sich mit ihrem Partner Norbert Walter-Borjans deutlich schwerer. Die Parteilinke und der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister werden von Juso-Chef Kevin Kühnert unterstützt. Und manche Wortmeldung aus dem Publikum erinnert an die „Anregungen für mögliche Fragen“, die bei den Juso kursieren. Die Vorlagen sollen eher konservative Kandidaten unter Druck setzen. Sicher kann man Finanzminister Olaf Scholz mit der Frage, ob die schwarze Null als Haushaltsziel angesichts der für den Klimaschutz notwendigen Investitionen noch sinnvoll ist, mehr Probleme bereiten als zum Beispiel der Linken Hilde Mattheis.

Einen schweren Stand hat Scholz beim sozialdemokratischen Wünsch-dir-was auch bei der Frage, ob die SPD möglichst schnell die Groko in Berlin verlassen soll. „Nichts von dem, was wir wissen, können wir in der großen Koalition durchsetzen“, donnert der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach in den Saal und erntet viel Beifall. Scholz dagegen erinnert in seiner sachlichen Art an den vereinbarten Fahrplan, dass der Parteitag im Dezember nach einer inhaltlichen Bewertung entscheiden soll. Später wird dann der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius für seinen Hinweis gefeiert, die Groko-Gegner müssten mal sagen, wie es nach dem Ausstieg weitergehen soll: „Wollt ihr all das, was wir wollen, in der Opposition durchsetzen?“

Unterschiedliche Schwerpunkte

Trotz solcher Widersprüche sind die Besucher von der Präsentation sehr angetan. „Ich finde das schon hilfreich“, sagt zum Beispiel Tina Werner. Beim Live-Auftritt sehe man, welches Team gut funktioniere. Sie hat jetzt zwei Duos in der engeren Wahl und will sich bis zur Entscheidung im Internet noch ein, zwei Runden anschauen. Auch Stoch findet, dass „die unterschiedlichen Schwerpunkte der Bewerber deutlich werden“. Eine Wahlempfehlung will weder er noch sein Generalsekretär Binder abgeben. Binder behält es sich vor, seine Favoriten in einer Woche nach der Präsentation in Ettlingen offenzulegen.

