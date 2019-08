Biarritz rüstet sich für Gipfel

Biarritz/Hendaye.Keine Surfer auf hohen Wellen, keine Kinder, die im Sand buddeln: Beim Gipfel der großen Industriestaaten (G7) wird sich das schicke französische Seebad Biarritz in eine Hochsicherheitszone verwandeln. Bewohner, Geschäftsleute und Touristen müssen in dem Ort an der Atlantikküste für Gastgeber Emmanuel Macron, US-Präsident Donald Trump oder Kanzlerin Angela Merkel Platz machen. Der zentrale Strand wird gesperrt – mitten in der Sommersaison.

Vor dem mehrtägigen Treffen der Staats- und Regierungschefs, das an diesem Samstag beginnt, ist das Murren der Biarrots, wie die Bewohner des Badeortes im Französischen heißen, unüberhörbar. „Ich werde die Stadt während des Gipfels verlassen“, kündigt Sophie an, die auf der Strandpromenade Eis verkauft.

Sorge bei den Händlern

Christine Vargas, die neuerdings handgemachte Seifenstücke und Metalldosen mit G7-Logo im Angebot hat, ist noch unsicher, ob sie ihr Geschäft in einer schmalen Altstadtgasse öffnet. „Wir wissen nicht, was kommt“, sagt sie. Im Rathaus des Ferienortes unweit der spanischen Grenze sind die Probleme der Bewohner wohl bekannt. Bürgermeister Michel Veunac erzählt, Staatschef Macron habe ihn persönlich gebeten, das internationale Toptreffen in dem mondänen Badeort abzuhalten. „Es gibt keinen Bürgermeister, der so etwas ablehnt“, sagte er.

Die Sorgen der Händler und Geschäftsleute seien durchaus berechtigt, räumt der Lokalpolitiker ein. Immer wieder werde gefragt, ob es Gewalt geben könnte. Viele Franzosen haben noch die Ausschreitungen während der „Gelbwesten“-Proteste vom Jahresbeginn vor Augen, vor allem in Paris. „Biarritz wird die am besten gesicherte Stadt der Erde sein“, versichert der Bürgermeister.

Auch die G7-Gegner werden sich versammeln – aber nicht in Biarritz, sondern im deutlich weniger eleganten Grenzort Hendaye, gut 30 Kilometer im Südwesten. Beim „Gegengipfel“ an der Grenze zu Spanien werden bis zu 12 000 Menschen erwartet. Auch eine Demonstration ist geplant, die in die spanische Nachbarstadt Irun führt. Regionale Globalisierungsgegner geißeln die Wahl von Biarritz als „monarchische Laune“ – und greifen damit Macron an.

„Der G7-Gipfel wurde zwischen dem Präsidialamt und Biarritz verhandelt. Der Gegengipfel wurde uns hingegen vom Staat auferlegt“, bilanziert Kotte Ecenarro. Der sozialistische Bürgermeister von Hendaye mit 17 000 Einwohnern und vielen Sommergästen macht aus seiner Haltung keinen Hehl: „Ich habe zu Innenminister Christophe Castaner gesagt: Herr Minister, das ist aber eine schlechte Idee, einen G7 mitten in der Touristensaison im Herzen des Baskenlandes zu veranstalten. Das scheint mir unangemessen und unpassend zu sein.“ Gefürchtet sind in der kleinen Stadt insbesondere sogenannte schwarze Blöcke mit Randalierern.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019