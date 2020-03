Biden bremst Sanders aus

Washington.Da steht er auf der nächtlichen Bühne im Blitzlicht-Gewitter und kann es selber kaum glauben. „Wir sind ganz schön lebendig“, ruft Joe Biden seinen Anhängern in Los Angeles zu, die sich an der eben noch für unmöglich gehaltenen politischen Auferstehung des 77-jährigen Kandidaten berauschten. Die Medien und Analysten hätten ihn schon für tot erklärt, kostet der Lazarus der Demokraten den Triumph aus, aber die Dinge sähen nun „fürchterlich, fürchterlich gut aus“.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Wahlergebnisse aus Kalifornien, dem großen Preis des „Super-Dienstag“ noch nicht vor. Aber der ehemalige Vizepräsident hatte bereits acht von 15 Bundesstaaten und US-Territorien für sich entschieden. Darunter Staaten, in denen es vor Wochenfrist nicht einmal sicher schien, dass Biden überhaupt die 15-Prozent-Hürde nehmen könnte, um Delegierte zum Wahlparteitag der Demokraten zu gewinnen.

„Onkel Joe“, wie seine Fans den volkstümlichen Kandidaten liebevoll nennen, deklassierte Bernie Sanders in Virginia und North Carolina, zwei wichtige Wechselwähler-Staaten bei den Präsidentschaftswahlen. Er profitierte von der Aufteilung der Stimmen zwischen Sanders und Elizabeth Warren im progressiven Lager bei seinen Siegen in Minnesota und Massachusetts. Und demonstrierte unerwartete Stärke in Texas. Es wird noch Tage dauern, ehe feststeht, wer nach der Verteilung von rund einem Drittel der Delegierten zum Wahlparteitag der Demokraten im Juli in Milwaukee die Nase vorn hat.

Hoffen auf Sieg in Kalifornien

Mit Gewissheit lässt sich schon jetzt sagen, dass der linke Bernie Sanders weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Der 78-jährige Senator aus Vermont versuchte, gute Mine zum bösen Spiel zu machen, als er in seinem Heimatstaat zu seinen Anhängern sprach. Niemand habe gedacht, dass seine Kampagne jemals so weit kommen werde, betonte Bernie seinen Außenseiterstatus zu Beginn des Rennens um die Nominierung. Und verbreitete in Erwartung eines großen Sieges in Kalifornien Zuversicht.

Die Ergebnisse des „Super-Dienstag“ lassen daran zweifeln. Kalifornien ist nicht – wie allgemein erwartet – der Bundesstaat, in dem Sanders am „Super-Dienstag“ einen nicht einholbaren Delegierten-Vorsprung aufbaute, sondern sein Bollwerk gegen das „Joe-Momentum“. Damit gemeint ist der Rückenwind, den Biden seit dem unerwartet hohen Sieg vor vier Tagen in South Carolina antreibt. In heller Panik vor der Aussicht, dass der linke Sanders am „Super-Dienstag“ mit der Nominierung davonläuft, scharten sich die Zentristen in der Demokratischen Partei hinter dem Kandidaten, der ein Zurück zur Normalität verspricht. Pete Buttigieg und Amy Klobuchar stiegen aus dem Rennen aus und stellten sich hinter Biden. „Das ist ein politisches Wunder“, drückt der demokratische Stratege und Veteran mehrerer Präsidentschaftswahlkämpfe, Bob Shrum, den Grad der Überraschung aus.

Tatsächlich stellt Biden alle Regeln amerikanischer Wahlkämpfe auf den Kopf. Noch nie hat bei den Demokraten jemand die Nominierung gewonnen, der bei den ersten Vorwahlen in Iowa und New Hampshire nicht auf einem der vorderen drei Plätze landete. Ohne Geld und Organisation vor Ort trat der bis dahin notorisch schwache Wahlkämpfer gegen den bestorganisierten Kandidaten an und hatte zudem Konkurrenz von einem Milliardär, der um dieselben Wähler der Mitte konkurrierte.

Für Michael Bloomberg geriet der „Super-Dienstag“ jedoch zu einer herben Enttäuschung. Bis auf seinen Sieg im wenig bedeutsamen Territorium von Samoa hatte er Mühe oder scheiterte an der 15-Prozent-Hürde. Vor Anhängern in Miami tat er zunächst so, als habe er etwas Bedeutsames erreicht. Keine 24 Stunden später verkündete er seinen Rückzug. „Ich verlasse das Rennen aus demselben Grund, warum ich angetreten bin“, erklärte er. „Um Donald Trump zu schlagen.“ Ab jetzt wolle er Joe Biden unterstützen.

Elizabeth Warren will trotz ihres mageren Abschneidens weitermachen. Ihr Kalkül besteht darin, als Kompromiss-Kandidatin auf dem Parteitag bereitzustehen, falls weder Biden noch Sanders mit einer Mehrheit von 1991 Delegierten dort ankommen. Doch wie es scheint, sehen die Demokraten in Biden den Kandidaten, der Trump am ehesten schlagen kann. Dieser könne „bald seine Sachen packen“, versprach Biden auf der Siegesfeier in Los Angeles und lud seine Anhänger zum Träumen ein. „Wir können zusammen großartige Dinge tun.“

