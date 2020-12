Bidens Sieg ist amtlich

Washington.Sechs Wochen nach den US-Wahlen hat das Electoral College dem dramatischen Nachspiel ein Ende gesetzt. 306 des 538 Mitglieder zählenden Gremiums, welches alle vier Jahre den amerikanischen Präsidenten wählt, stimmten für Joe Biden, 232 für Donald Trump. Während der künftige Präsident Joe Biden, dem nun auch Kremlchef Wladimir Putin gratulierte, in einer staatsmännischen Rede zur Versöhnung aufrief, weigert sich der Amtsinhaber Donald Trump weiterhin, seine Niederlage einzugestehen. Ihm kehren zunehmend Republikaner den Rücken.

In normalen Zeiten ist die Abstimmung im Wahlleutekollegium der USA eine reine Formalität, von der kaum Notiz genommen wird. In den Parlamentsgebäuden der 50 Bundesstaaten schenken die Wahlleute jenem Kandidaten, dem die Wähler den Zuschlag gaben, ihre Stimme. Die Wahlleute sind größtenteils politische Funktionäre, Gouverneure und Abgeordnete, aber manchmal auch Koryphäen wie dieses Jahr Bill und Hillary Clinton. Mit Ausnahme einiger Bundesstaaten gilt Folgendes: Da die Verfassung es jedem Elektor erlaubt, selbst zu entscheiden, wer Präsident werden soll, war man vor Überraschungen keineswegs gefeit.

Gespannt schauten die Menschen vor allem auf die Swing States Pennsylvania, Michigan, Wisconsin und auf das erzkonservative Georgia, wo die Niederlage Trump ein besonderer Dorn im Auge war. In Michigan musste wegen Drohungen von Gewaltanwendung gegen Wahlleute und Parlamentarier das Kapitol geschlossen werden. Umso erstaunlicher, dass in dem verrücktesten aller US-Wahljahre alles so normal verlief.

Barrs Rücktritt als Nebelkerze

Als nach 23 Uhr deutscher Zeit Kaliforniens Wahlleute den Sieg des Demokraten zementierten, schimpfte der Präsident auf Twitter erneut über angeblichen Betrug. Gleich danach verlas er das Rücktrittsschreiben seines Justizministers William Barr, der kurz vor Weihnachten den Hut nehmen wird. Nach Ansicht politischer Beobachter handelte es sich um eine typische Nebelkerze, mit der Trump von seiner verheerenden Niederlage hatte ablenken wollen.

Woraus sich die Preisfrage ergibt: Wie lange werden die Republikaner, die den Präsidenten aus Furcht vor seinen Twitter-Tiraden gewähren ließen, noch folgen? Selbst Mitch McConnell, der mächtige Fraktionschef im Senat, hatte alles mitgemacht: Er bestritt die klare Wahlniederlage. Und er duldete Trumps Lügen und unflätige Tweets, seine persönlichen Attacken ebenso wie die Toleranz gegenüber den „Proud Boys“ und anderen rechtsextremen Gruppen. Schon gleich nach der Abstimmung im Electoral College waren in der bisher unerschütterlichen Front der Republikaner Risse zu sehen. Es begann mit dem Rücktritt Barrs, der gleichwohl die „großen Leistungen“ seines Chefs überschwänglich lobte. Dann reichte der republikanische Kongressabgeordnete Paul Mitchell aus Michigan wegen Trumps Versuchen, das Ergebnis einer legitimen Wahl zu annullieren, seinen Rücktritt ein. „Die Partei muss vorrangig für Demokratie eintreten und für unsere Verfassung, nicht für politische Interessen“, so Mitchell.

Republikaner schwenken um

Auch andere schienen langsam abtrünnig zu werden. Senator Roy Blunt aus Missouri, ein enger Trump-Verbündeter, erklärte, dass mit der Abstimmung „eine verfassungsrechtlich relevante Schwelle überschritten wurde, und nun werden wir Joe Biden als neuen Präsidenten anerkennen“. Senatskollege Mike Braun aus Indiana, ein weiterer Loyalist des Präsidenten, sagte zwar, dass er das Ergebnis „bedauert“. Gleichwohl hätten „die Gerichte und Parlamente keine ausreichenden Beweise von Wahlbetrug gefunden, um das Ergebnis umzukehren“.

Sicher ist, dass Trump als Privatmann die Partei noch einige Zeit im Würgegriff halten wird. Fragen ranken sich allerdings um Rechtsverfahren, die der Familie des Präsidenten in New York drohen. Klagen, die von allfälligen Begnadigungen nicht erfasst wären. Viele spekulieren, dass Trump einen populistischen Nachrichtensender gründen und damit den Grundstein für eine weitere Kandidatur in vier Jahren legen will. Dann wäre er 78 Jahre alt.

