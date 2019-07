Bildet Komiker Koalition mit Rocksänger?

Kiew.Als Wolodymyr Selenskyj neulich bei seinem Besuch des ukrainischen Zolls die Mitarbeiter bloßstellte und ihnen offen nahelegte, doch bitte schön zu kündigen oder gefälligst ihre Arbeit „richtig“ zu tun, kamen die Tiraden bei vielen Ukrainern gut an, mögen diese auch in bester Despotenmanier vorgetragen worden sein. Endlich einmal einer, der durchgreift, der wirklich etwas verändern will in den verkrusteten, korrupten Strukturen – so interpretieren die Fans des Neu-Präsidenten dessen Herangehensweise an die Probleme im Land.

Selenskyj, ein im postsowjetischen Raum bekannter Komiker und Schauspieler, zeigte bereits im Wahlkampf für den Präsidentenposten ein politisch ungewöhnliches Verhalten. Bei seiner Vereidigung setzte er noch einen drauf, indem er während seiner Inaugurationsrede just das Parlament auflöste. Vor der nun vorgezogenen Wahl am Sonntag (21. Juli) pflegt er ebenfalls den Populismus, für den ihn viele Ukrainer mögen, viele aber auch hassen. Er dürfte den dritten Triumph in Folge feiern. Meinungsforscher bescheinigen seiner neu gegründeten Partei eine überwältigende Mehrheit und sehen „Diener des Volkes“ bei etwa 50 Prozent der Stimmen.

Es ist genau das, was der 41-Jährige mit dem Schritt zu Neuwahlen erreichen wollte: weiter auf der Erfolgswelle zu schwimmen. Da das bisherige Parlament die Initiativen des Präsidenten blockiert, spielen ihm die Wahl und die Zustimmung für seine nach der Fernsehserie benannte Partei, in der er einen Präsidenten aus dem Volk spielt, in die Hände. „Diener des Volkes“ symbolisiert weiterhin den Bruch mit der bisherigen ukrainischen Innenpolitik, inhaltliche Details im Gros der Wirtschaftsliberalisierung, mehr direkte Demokratie mittels Referenden und Beendigung des Krieges in der Ostukraine bleiben allerdings weiter offen.

EU-Mitgliedschaft als Ziel

Auch der 44-jährige Rocksänger Swjatoslaw Wakartschuk setzt auf diese Schiene. Seine, ebenfalls vor Kurzem gegründete Partei „Golos“ (Stimme) vertraut auf Vertreter aus der Zivilgesellschaft, steht damit ebenfalls für die politische Erneuerung und ließ, wie „Diener des Volkes“, keine Kandidaten auf ihre Listen, die bereits im jetzigen Parlament vertreten sind. Meinungsforscher sehen Wakartschuks Projekt bei etwa sieben Prozent.

Damit könnte es eine Koalition mit Selenskijs Partei bilden. Beide setzten sich für eine Mitgliedschaft in der EU und Nato ein. Das Parlament dürfte nach der Wahl voller unbekannter Gesichter ohne Erfahrung in politischen Ämtern sein. Der Kiewer Politologe Wladimir Fessenko spricht von einem „echten Generationenwechsel“, von Kandidaten, die die Vergangenheit loswerden wollten. Diese Vergangenheit ist ihnen allerdings dicht auf den Versen. Fünf Jahre nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland und dem Ausbruch des Krieges im Donbass dürfte die prorussische Oppositionsplattform um Viktor Medwedtschuk, ein Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin, auf Platz zwei landen.

Politveteranin Julia Timoschenko wird laut Umfragen mit ihrer Vaterlandspartei wohl wieder bei älteren Ukrainerinnen und Dorfbewohnern punkten. Der ehemalige Präsident Petro Poroschenko kämpft mit seiner „Europäischen Solidarität“ dagegen mit der Fünf-Prozent-Hürde. Grund dafür dürfte ausgerechnet Wakartschuk sein.

