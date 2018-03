„Bin völlig mit mir im Reinen“

Anzeige

München.Die letzte Sitzung des „Kabinetts Seehofer II“ sollte nach Wunsch des Chefs ganz geschäftsmäßig über die Bühne gehen. Dass dem gestern doch nicht ganz so war, konnte man schon am Lieferwagen eines Party-Caterers vor der Münchner Staatskanzlei erkennen. Drinnen zeigte sich Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) in den letzten Stunden seiner Amtszeit aufgeräumt, milde und ein bisschen wehmütig.

In den vergangenen Wochen tat sich Seehofer schwer, den Namen seines Nachfolgers in Zusammenhang mit Lob in den Mund zu nehmen. Am letzten Tag als Regierungschef überwand er sich und wünschte Markus Söder (CSU) „nicht nur Gottes Segen, sondern auch eine glückliche Hand“. Wenn es der Berliner Fahrplan zulasse, werde er zu Söders Wahl am kommenden Freitag in den Landtag kommen. Das wünscht sich auch Söder als „Signal der Geschlossenheit“, wie er am Rande der letzten Sitzung mit seinem bisherigen Chef sagte.

Gestern Abend fuhr Seehofer in die Bundeshauptstadt, wo er heute als neuer Bundesinnenminister vereidigt wird. Die Funktionen des Ministerpräsidenten gehen bis zur Neuwahl nach der bayerischen Verfassung auf Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) über, welche in den zwei Tagen den Freistaat „nach außen“ zu vertreten hat. Die Regierungsgeschäfte übernimmt bis zur Wahl ihres langjährigen Rivalen Söder Wirtschaftsministerin und Vizeministerpräsidentin Ilse Aigner (CSU).