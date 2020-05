Manuela Schwesig auf dem Weg in die Schweriner Staatskanzlei. © dpa

Schwerin.Mit ihrem Kurzhaarschnitt macht Manuela Schwesig (SPD) bereits vor den ersten Worten deutlich, dass sie eine Neuigkeit zu verkünden hat: „Ich bin wieder gesund.“ Fast genau acht Monate, nachdem Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin ihre Brustkrebs-Erkrankung öffentlich machte und sich in Therapie begab, gibt es Grund zur Freude. In einer Videobotschaft via Twitter dankt die 45-Jährige für die große Anteilnahme. Vor einem blauem Frühlingshimmel äußert sie demonstrativ Zuversicht.

Ihr Amt führte Schwesig trotz Therapie fast ohne Einschränkungen weiter. Seit Beginn der Corona-Krise trat sie fast täglich vor Kameras und Mikrofone, um über die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie zu berichten. Sie verkündete das unpopuläre Einreiseverbot für Touristen, aber auch die bundesweit erste Genehmigung zur Öffnung von Gaststätten.

Nun trat sie in eigener Sache vor die Presse und konnte sichtlich erleichtert mitteilten, dass sie die kraftzehrende Therapie gut überstanden und erfolgreich abgeschlossen habe. „Es war der bislang schwerste Kampf in meinem Leben“, bekannte die zweifache Mutter. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.05.2020