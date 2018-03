Bis Juni soll Reformplan stehen

Anzeige

Paris.Es war nicht der Moment für konkrete Ankündigungen, wie denn nun eine Reform der Euro-Zone genau aussehen könnte, die Frankreichs Präsident so wünscht und die in Deutschland für kontroverse Diskussionen sorgt. Vielmehr nutzte Emmanuel Macron den Antrittsbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern in Paris – ihrem ersten in dieser Amtszeit im Ausland –, um allgemein eine „neue Seite“ für die europäische Zusammenarbeit zu eröffnen – in einem schwierigen Kontext angesichts des anstehenden Brexits und der jüngsten Wahlen in Italien. Bis zum EU-Gipfel im Juni wollen beide Länder einen Fahrplan mit grundsätzlichen Einigungen über Reformen, unter anderem auch im Asylrecht, vorlegen.

Am „Aufbruch“ arbeiten

Warnung vor Alleingängen Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat Deutschland und Frankreich vor Alleingängen in der Europapolitik gewarnt. „Wir haben Reisefreiheit in der EU, und natürlich kann sich die neue Bundesregierung jederzeit mit der französischen Regierung treffen, ohne dass wir dabei sind“, sagt Rutte dem Magazin „Der Spiegel“. Der Ministerpräsident warnte Deutschland und Frankreich: „Das heißt aber nicht, dass wir und andere EU-Länder alles gut finden, was Deutsche und Franzosen vereinbaren. Wir nicken nicht einfach alles ab.“ Rutte lehnte den Vorstoß aus Paris für einen europäischen Finanzminister ab. Für ihn stelle sich „die Frage, wie wir für Länder wie Frankreich, aber vor allem Italien Anreize schaffen können, Strukturreformen anzugehen. Dazu brauchen wir keinen europäischen Finanzminister“. dpa

„Es gilt nicht nur, kurzfristige Entscheidungen zu treffen, sondern auch mittel- und langfristige Perspektiven aufzuzeichnen, die für unser Europa so unverzichtbar sind“, sagte Macron. Er hieß „Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela“ in Paris willkommen und gratulierte ihr zur neuen Regierung. Diese revanchierte sich mit einem zurückhaltenden Lächeln: Sie wisse, dass Paris lange auf die Bildung einer Koalition warten musste. Nun aber sei auch Berlin bereit, am „neuen Aufbruch für Europa“ mitzuarbeiten, den Macron seit Monaten beschwört. Das Schlagwort gilt es mit Inhalten zu füllen.

Immer wieder verlautete zuletzt aus Kreisen des Élysée-Palastes, dass die Ungeduld über die Blockadesituation in Berlin wachse. Anders als in Deutschland herrschen in Frankreich unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl klare Verhältnisse.