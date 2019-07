Bis zu 50 Cent mehr je Liter Benzin

Berlin.In der Frage der Bepreisung von Kohlendioxid jagen sich die Gutachten. Nun hat als Letzter auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen Vorschlag beigesteuert. Sein „Wissenschaftlicher Beirat“ empfahl am Montag, den Verkehrssektor und die Gebäudebeheizung in den Emissionshandel einzubeziehen, zunächst national. Allerdings soll der Handelspreis nicht ganz frei gestaltet werden, sondern sich in einem vorgegebenen Korridor bewegen. Alle bisherigen Energiesteuern sollen im Gegenzug entfallen.

Unterschiedliche Preiskorridore

Beim Emissionshandel müssen Verschmutzungsrechte gekauft werden; die Anzahl der Zertifikate sinkt jährlich entsprechend den Vorgaben der Klimaschutzziele. Mit der Verknappung steigt der Handelspreis. Die Folge: Die Kunden weichen auf günstigere Energieträger aus oder sparen Energie. Der Handel für Treibstoffe und Heizöl soll nach dem Vorschlag der Experten direkt bei den Raffinerien und Gaswerken erfolgen; diese würde die Kosten auf die Verbraucher abwälzen. Um diesen freien, unkalkulierbaren Markt etwas zu lenken, empfehlen die Gutachter einen staatlich vorgegebenen Korridor.

Ein Höchstpreis soll verhindern, dass die Kosten für die Verbraucher zu schnell ansteigen, ein Mindestpreis, dass überhaupt kein Lenkungseffekt eintritt. Zunächst soll es für die Bereiche Verkehr und Gebäude unterschiedliche Preiskorridore geben, die später zusammenkommen. Langfristig solle dann ein einheitlicher CO2-Preis für alle Sektoren gelten. Die Autoren sprachen von 100 bis 200 Euro je Tonne Kohlendioxid. Das wären 25 bis 50 Cent je Liter Benzin. Bisher gibt es den Emissionshandel europaweit für die Stromerzeugung und Teile der Industrie sowie für den innereuropäischen Luftverkehr. Jedoch sind die Handelspreise sehr niedrig geblieben, so dass kaum Effekte auftraten. Mit dem Mindestpreis wollen die Gutachter das im Verkehrs- und Gebäudesektor verhindern. Er soll zudem hoch genug sein, um bestehende Energiesteuern fast komplett zu ersetzen. Vor allem der Wegfall von Stromsteuer und EEG-Umlage würde dann dazu anreizen, Ökostrom zu beziehen, so das Kalkül.

Altmaier äußerte sich grundsätzlich lobend über die Expertise, ließ aber offen, ob er den Vorschlag komplett übernimmt. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) befürwortet dagegen eine CO2-Steuer auf Benzin und Heizöl. Am Donnerstag wird sich das Klimakabinett mit dem Thema befassen. Dem Vernehmen nach sollen die zuständigen Fachministerien beauftragt werden, bis zum Herbst einen gemeinsamen Vorschlag zu machen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019