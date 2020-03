Bischöfe einig bei Zahlungen

Mainz.Zum Abschluss der Frühjahrsvollversammlung in Mainz haben die katholischen Bischöfe in Deutschland neue Grundsätze für Zahlungen an Opfer sexueller Gewalt in der Kirche beschlossen. „Damit nehmen wir Bischöfe unsere institutionelle Verantwortung noch einmal deutlicher wahr“, sagte der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Künftig seien höhere Zahlungen als bisher möglich und es gebe ein einheitliches Verfahren für alle 27 Bistümer.

Bitter enttäuscht reagierte die Betroffenenorganisation „Eckiger Tisch“: „Was für ein Versagen! Was für eine verpasste Chance!“ Ein zentrales unabhängiges Gremium soll künftig die Höhe der Zahlungen festlegen, wie der Trierer Bischof Stephan Ackermann erläuterte. Die entsprechenden Tabellen reichen nach seinen Angaben bis etwa 50 000 Euro. In Einzelfällen könnten aber auch höhere Leistungen möglich sein. Die materielle Leistung sei nur eine Komponente in der Begegnung mit den Betroffenen, betonte der Trierer Bischof.

Der Beschluss der Bischofskonferenz bleibt hinter den Empfehlungen einer unabhängigen Arbeitsgruppe zurück. Diese sah ein Grund-Schmerzensgeld von 10 000 Euro und zusätzlich entweder einen pauschalen Entschädigungsbetrag von 300 000 Euro oder einen gestuften Entschädigungsbetrag von 40 000 bis 400 000 Euro vor. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020