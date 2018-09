Bischof: Kirche trifft Mitschuld

München/Speyer.Die katholischen Bischöfe zeigen sich entsetzt über die Dimension des sexuellen Missbrauchs in ihrer Kirche. „Tief bedrückt, erschüttert und beschämt sind wir von der Realität sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in der katholischen Kirche“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, gestern. Der kirchlichen Struktur gibt der Passauer Bischof Stefan Oster eine große Mitschuld: „Vieles war systemisch. Allzu häufig ging es zuerst oder vor allem um den Schutz der Institution Kirche.“ Der Bischof von Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, sagte: „Was Priester unserer Kirche Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen an körperlichem und seelischem Leid zugefügt haben, ist unbeschreiblich und sehr bedrückend.“ Eine Studie nennt 3677 Missbrauchsopfer. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018