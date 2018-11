Bisheriger Vize wird Präsident

Thomas Haldenwang soll Präsident des Verfassungsschutzes werden © dpa

Berlin.Der bisherige Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, soll neuer Chef der Behörde werden. Innenminister Horst Seehofer (CSU) werde ihn dem Kabinett als Nachfolger von Hans-Georg Maaßen vorschlagen, hieß es gestern in einer Mitteilung. Die Reaktionen fielen gemischt aus. Maaßen war vergangene Woche in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Haldenwang ist seit 2009 Mitarbeiter im Verfassungsschutz-Amt, zunächst als Abteilungsleiter, seit 2013 als Vizepräsident. Davor hatte er von 1991 an unter anderem in verschiedenen Bereichen des Innenministeriums gearbeitet. Seehofer sagte: „Mir war wichtig, diese Entscheidung mit allen Partnern in der Koalition einvernehmlich zu treffen.“ dpa

