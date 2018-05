Bittersüße Freundschaft

Anzeige

Paris.Wer einen pro-europäischen Kurs bejaht, dürfte auf das Ungestüm eines Emmanuel Macron nur gewartet haben. Lange ist kein Politiker mehr so eindeutig und enthusiastisch für eine vertiefte Zusammenarbeit innerhalb der EU und gegen nationalistische Tendenzen eingetreten wie der französische Präsident. Nach zwei großen Europa-Reden vor historischer Kulisse – am Fuß der Akropolis in Athen sowie an der Sorbonne-Universität vor Studenten – lieferte er am Donnerstag bei der Entgegennahme des Karlspreises der Stadt Aachen ein weiteres Plädoyer für eine mutige und geeinte Union ab.

Macrons vier Gebote

Seine Rede, gespickt mit historischen und kulturellen Anspielungen, konnte mitreißen. „Lassen wir nicht andere für uns entscheiden“ (gemeint waren etwa die Entscheidungen der USA über das Atomabkommen mit dem Iran oder auch wirtschaftliche Deals), „spalten wir uns nicht“, „haben wir keine Angst“ und „warten wir nicht mehr, sondern handeln wir jetzt“– auf diesen vier „Geboten“ baute er seinen Vortrag auf, der wie ein Appell klang. Gerichtet war er in erster Linie an die „liebe Angela“ und ihre konservativen Parteikollegen von der CDU.

Seine Spitzen verpackte der französische Gast zwar sorgfältig in respektvolle Freundschaftsbekundungen. Doch hängen blieb Macrons Kritik am deutschen „Fetisch für Budget- und Handelsüberschüsse“, der auf Kosten anderer gehe – dem Gegenstück zur französischen Vorliebe fürs Schuldenmachen, mit der es jetzt, unter ihm, allerdings auch vorbei sei.