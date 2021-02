Bleibt die Bundeswehr in Afghanistan?

Berlin/Brüssel/Washington.Auf Camp Marmal ist wieder Auktionstag. Von Mal zu Mal kommen mehr Bieter ins Feldlager in Masar-e-Scharif. Mobile Duschen, Bürocontainer, Werkzeug, Nähmaschinen, Unterhaltungselektronik – alles fällt unter den Hammer. Was nicht verkauft, verschenkt oder vor Ort verwertet werden soll, wird mit Antonov-Maschinen aus Afghanistan nach Deutschland verlegt, an die 500 Fahrzeuge und auch Waffen. Die Hälfte des Materials – über fast 20 Jahre am Hindukusch angehäuft – wird zurückgebracht. Die Bundeswehr schleicht sich raus.

Abzug? Nicht doch. Sie nennen es „aggressives Housekeeping“. Auf gut Deutsch: Es wird ausgemistet. Das Feldlager in Kundus – nicht mehr besetzt. Das Studio von Radio Andernach – zurück in der Heimat. Aber von 1300 Soldaten sind noch 1000 in Masar und 100 in Kabul stationiert, derweil ein Kontingentwechsel vorbereitet wird. Die Bundeswehr plant zweigleisig: Rückzug und Verbleib. Die Militärs wissen nicht, woran sie sind.

Der „Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt“ ergeht es nicht besser. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat auch nach einem Telefonat mit ihrem US-Kollegen Lloyd Austin keine Klarheit. Ende März läuft das Mandat des Bundestages aus. Einen Monat später sollten die letzten alliierten Kräfte das Land verlassen haben. So sieht es ein Abkommen der USA mit den Taliban vor.

Mehr Europäer als Amerikaner

Die Zahl der Soldaten der Nato-Mission ist nach Informationen dieser Redaktion auf 10 000 gesunken, darunter 2500 G.I.s. „Erstmals sind jetzt mehr Europäer im Afghanistan-Einsatz als Amerikaner“, so Nato-Diplomaten in Brüssel. „Die Gewichte haben sich verschoben.“ Zum Vergleich: Im Juni waren es 16 000, im Herbst 12 000 Soldaten. Das letzte Mal wurde die Bundeswehr Ende März 2020 beschossen. Die Taliban stellten die Angriffe auf fremde Streitkräfte ein. Aber von einem innerafghanischen Frieden kann keine Rede sein.

Vieles spricht dafür, dass die USA die Schutzmacht der Regierung in Kabul bleiben wollen. Sie spielen die Option durch, im Land zu bleiben. „Wir haben eine sehr schwierige Entscheidung zu treffen“, bemerkt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit Blick auf die Beratungen der Verteidigungsminister nächste Woche. Die Abwägung: „Wenn wir bleiben, riskieren wir natürlich, weiter in einer schwierigen Militäroperation verwickelt zu bleiben. Wenn wir zu früh gehen, riskieren wir, dass Afghanistan wieder ein sicherer Hafen für Terroristen wird und dass der ‚Islamische Staat‘ versucht, sein in Syrien und Irak zerstörtes Kalifat in Afghanistan wieder zu errichten“, sagt Stoltenberg. Es ist ein Dilemma, das sich erst erledigt, wenn die Taliban und die afghanische Regierung Frieden schließen würden. Damit rechnet Außenminister Heiko Maas (SPD) nicht bis März. „Deshalb müssen wir auch mit einem neuen Bundestagsmandat auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet sein“, sagte er dieser Redaktion.

Mandat über April hinaus

Damit ist klar: Die Bundeswehr bleibt über April hinaus. Wofür? Für einen geordneten Abzug, der mindestes acht Wochen in Anspruch nimmt? Oder um zu bleiben und sich gar militärisch zu verstärken? Selbst dann würde man das Mandat nur um eine relativ kurze Frist verlängern, weil im September die Bundestagswahl ansteht. Eine neue Mehrheit im Parlament würde dann auch neu über das Hindukusch-Mandat befinden. Aus Solidarität mit den USA hat sich die Bundesregierung nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2011 der Intervention angeschlossen. Anfangs stand der Anti-Terror-Kampf im Vordergrund, inzwischen geht es um die Ertüchtigung der afghanischen Armee. Die Amerikaner sind die stärkste Militärmacht. Die Bundeswehr ist auf sie angewiesen – auf die wiederum 15 weitere Staaten, die ebenfalls im Norden Afghanistans operieren.

Bei dieser Kette von Abhängigkeiten hat sich Kramp-Karrenbauer die Formel „Gemeinsam rein, gemeinsam raus“ zu eigen gemacht. Unter Trump war das eine Wunschvorstellung. Unter Biden sei mit der US-Administration „ein partnerschaftliches Vorgehen wieder möglich“, sagt Maas. „Wir sind uns einig, dass wir den Einsatz als Bündnispartner gemeinsam zu Ende führen wollen – auf verantwortungsvolle Weise und so, dass der Friedensprozess nicht gefährdet wird.“

Wenn die Bundeswehr am Hindukusch bleiben soll, verlangt FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine Begründung im Parlament. „Wir warten seit Langem auf eine Evaluation des Einsatzes durch Außenminister Maas. Eine ehrliche Analyse von 20 Jahren Afghanistan sind wir schon den gefallenen Soldaten schuldig.“

Für den Vorsitzenden des Reservistenverbandes, Patrick Sensburg (CDU), ist der Einsatz ein Lehrbeispiel dafür, dass man solche Interventionen von vornherein langfristiger angehen muss und es auch sagen sollte: „Wir gehen da rein und bleiben.“

