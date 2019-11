Bolivien mit Präsidentin

Hat sich zur Interimspräsidentin erklärt: Senatorin Jeanine Añez. © dpa

La Paz.Angesichts von Massendemonstrationen und gewalttätigen Auseinandersetzungen hat die neue Interimspräsidentin Boliviens ihre Landsleute zur Einheit aufgerufen. „Es ist der Moment gekommen, in dem wir wieder zueinanderfinden und die Verfolgung und Konfrontation beenden sollten“, sagte Jeanine Añez laut einem Bericht der Zeitung „El Deber“ am Mittwoch. Sie wolle die öffentliche Ordnung wiederherstellen und den Staatsgewalten ihre Unabhängigkeit zurückgeben. Ziel ihrer Präsidentschaft sei es, möglichst schnell Neuwahlen zu organisieren. Añez hatte sich am Dienstag zur Interimspräsidentin des südamerikanischen Landes erklärt.

Ex-Präsident Evo Morales war am Sonntag nur drei Wochen nach seiner umstrittenen Wiederwahl zurückgetreten. Der ins Exil nach Mexiko abgewanderte Morales teilte mit, er werde „so bald wie möglich“ nach Bolivien zurückkehren – „wenn mein Volk mich darum bittet“. Angesichts der Unruhen warnen die USA Bürger vor Reisen in das südamerikanische Land. dpa

