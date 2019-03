Bolsonaro reagiert auf Kritiker

Brasília.Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Jair Bolsonaro hat mit beschwichtigenden Worten auf Kritik reagiert, die nach seiner Ankündigung von Gedenkfeiern zum 55. Jahrestag des Militärputsches laut geworden war. Bei den für Sonntag geplanten Veranstaltungen in den Kasernen des südamerikanischen Landes solle der Putsch nicht unkritisch verherrlicht werden. „Es geht nicht um eine Feier“, sagte der Staatschef am Donnerstag bei einer Militärzeremonie, „sondern darum, sich zu erinnern, zu überprüfen, zu sehen, was falsch und was richtig war. Und das dann für das Wohl Brasiliens in der Zukunft zu nutzen.“

Am Montag hatte sein Sprecher noch erklärt, der ehemalige Fallschirmjäger habe das Verteidigungsministerium angewiesen, „angemessene Feierlichkeiten“ am 31. März zu organisieren. Der Coup gegen den damaligen Präsidenten João Goulart hatte 1964 eine 21 Jahre dauernde Diktatur eingeleitet. Laut der später eingesetzten Wahrheitskommission wurden während der Militärherrschaft 434 Menschen getötet oder verschleppt.

Bolsonaro betrachte die Ereignisse des 31. März 1964 nicht als Putsch, sagte der Sprecher. Vielmehr hätten Zivilisten und Militärs sich damals zusammengetan, um das Land wieder auf Kurs zu bringen. Brasiliens Rechte fürchtete seinerzeit, Goulart könne das Land in ein zweites Kuba verwandeln. „Die Streitkräfte beteiligen sich an der Geschichte unseres Volkes, immer im Einklang mit dessen legitimen Wünschen“, heißt es in dem Tagesbefehl der Streitkräfte, der am Sonntag in den Kasernen des Landes verlesen werden soll. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019