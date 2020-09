Bonus für Pflegekräfte

Berlin.Nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll nach den Altenpflegekräften auch ein Teil des Pflegepersonals in den Kliniken eine Corona-Prämie bekommen. Er werde einen Vorschlag umsetzen, den die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) erarbeitet haben, erklärte Spahn am Donnerstag in Berlin. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern hätten maßgeblich dazu beigetragen, an Covid-19 Erkrankte unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu behandeln.

Dem Vorschlag von DKG und GKV-Spitzenverband zufolge sollen höchstens 100 000 Pflegekräfte eine Prämie von bis zu 1000 Euro erhalten. Wie hoch der Zuschlag tatsächlich ausfällt, soll sich nach der Belastung richten, unter der die Pflegekräfte standen.

Wie in der Altenpflege sollen die Länder die Prämien mit je 500 Euro aufstocken. 100 Millionen Euro werden aus dem Gesundheitsfonds entnommen, der hauptsächlich aus Krankenkassenbeiträgen gespeist wird. Die Mittel werden nur Krankenhäusern zugewiesen, die bis zum 30. September eine bestimmte Mindestzahl von Covid-19-Patienten behandelt haben. epd

