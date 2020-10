Bouffier: Lage ist ernst

Wiesbaden.Alle mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffenen Vereinbarungen für drastische Corona-Beschränkungen sollen in Hessen konsequent umgesetzt werden. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwochabend in Wiesbaden kurz nach der Schaltkonferenz mit seinen Länderkollegen an. Er sprach von einschneidenden Maßnahmen, die auch ihm nicht leichtgefallen seien. Die dramatisch steigende Zahl der Neuinfektionen lasse den politisch Verantwortlichen aber keine Wahl, wenn sie einen Kollaps des Gesundheitssystems verhindern wollten. „Die Lage ist ernst“, sagte Bouffier immer wieder.

Die Lage in den Krankenhäusern habe sich durch immer mehr Fälle mit gravierenden Symptomen von Covid-19, einer steigenden Zahl auch älterer Betroffener und neuen Todesfällen deutlich zugespitzt. Im Rhein-Main-Gebiet sei inzwischen bis zu jeder dritte Corona-Test positiv. Eine Reihe südhessischer Krankenhäuser schicke bereits Patienten nach Mittel- und Nordhessen weiter. Und aus süddeutschen Bundesländern gebe es schon Anfragen, ob Hessen von dort Erkrankte aufnehmen könne. Bouffier wies darauf hin, dass in ganz Hessen nur noch der Werra-Meißner-Kreis knapp unter der als kritisch geltenden Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen liege. Vereinzelt könnten bis zu 80 Prozent der Infektionsketten nicht mehr nachverfolgt werden. Da könne es nicht mehr bei regionalen Maßnahmen bleiben. Bouffier beantragte beim Landtagspräsidenten eine Sondersitzung des Parlaments in der kommenden Woche. kn

