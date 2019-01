Bouffier-Wahl statt Kreißsaal

Wiesbaden.Punkt 16 Uhr war es so weit: Dem hessischen Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU fiel fast hörbar ein Stein vom Herzen. Die Ein-Stimmen-Mehrheit der Koalition aus CDU und Grünen hat gehalten. Nach dem vom neuen Landtagspräsidenten Boris Rhein (CDU) verkündeten Wahlergebnis erhielt Bouffier bei seiner Wiederwahl genau die 69 erforderlichen Stimmen, also exakt so viele, wie die schwarz-grünen Regierungsparteien jetzt noch Sitze im Landtag haben.

Erleichtert gab der alte und neue Ministerpräsident den ihm überreichten Blumenstrauß an den Grünen-Abgeordneten Daniel May weiter: Der ist während der Landtagssitzung Vater einer Tochter geworden, hatte aber kurz vor der Geburt seine Frau in der Entbindungsklinik verlassen müssen, um die Mehrheit für Bouffier sicherzustellen. Die Tochter konnte der 37-Jährige erst am späten Nachmittag sehen – nach der geglückten Wiederwahl.

Die zweite Runde von noch einmal fünf Jahren schwarz-grüner Landesregierung ist eingeläutet. Gut eine Stunde nach Bouffiers Wiederwahl vereidigte er vor dem Landtag sein eilends ernanntes neues Kabinett. Und in dem stellt der grüne Koalitionspartner jetzt vier statt bislang zwei Minister. Zu Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der auch stellvertretender Regierungschef bleibt, und Umweltministerin Priska Hinz kommen noch zwei Kabinettsneulinge: der bisherige Grünen-Landesvorsitzende Kai Klose als Sozial- und Integrationsminister und seine Co-Parteichefin Angela Dorn als Ressortchefin für Wissenschaft und Kunst.

AfD-Politiker eröffnet Sitzung

Seitens der CDU ist dagegen die Chefin des zusätzlich geschaffenen Digitalministeriums, Kristina Sinemus, das einzige neue Gesicht. Die 55-jährige Unternehmerin und Wissenschaftlerin war bisher Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt sowie unter anderem Professorin an der Berliner Quadriga-Hochschule. Im Amt bleiben dagegen Innenminister Peter Beuth, Finanzminister Thomas Schäfer, Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, Kultusminister Alexander Lorz, Bundesrats- und Europaministerin Lucia Puttrich und Staatskanzleichef Axel Wintermeyer – also sämtliche anderen Ressortchefs der CDU.

Bouffiers eigentlich schon für den Mittag geplante Wiederwahl hatte sich im Landtag deutlich verzögert, weil die neu in den Landtag eingezogene AfD-Fraktion drei Mal über ihren Kandidaten für das Amt des Landtagsvizepräsidenten abstimmen ließ. Ihr Kandidat Bernd-Erich Vohl fiel aber alle drei Mal durch. Er erhielt in geheimer Abstimmung jeweils nur bis zu 29 Ja-, aber mehr als 100 Nein-Stimmen. Der neue Landtagspräsident Rhein wurde dagegen in offener Abstimmung einstimmig gewählt.

Eröffnet hat die konstituierende Sitzung des am 28. Oktober neugewählten Parlaments wiederum ein AfD-Politiker: Der 73-jährige pensionierte Lehrer Rolf Kahnt aus dem südhessischen Bensheim hält als Alterspräsident auch eine Rede, die aber weitgehend sachlich und nicht parteipolitisch geprägt ist. „Die Zusammensetzung des neugewählten Landtages, Verdruss hin, Freude her, ist Spiegelbild gesellschaftlicher Wirklichkeit und nichts Ungewöhnliches“, sagt er.

Ohne Fraktion

Und erinnert an den Ausspruch des SPD-Ministerpräsidenten Holger Börner von der Dachlatte, den des auf der Zuschauertribüne anwesenden früheren CDU-Regierungschefs Roland Koch von der „brutalstmöglichen Aufklärung“ oder die Vereidigung des Grünen-Ministers Joschka Fischer in Turnschuhen. Nur am Schluss kann sich Kahnt die Frage nicht verkneifen, ob die europäischen Staaten die nach seiner Lesart von der „Bevölkerungsexplosion Afrikas“ ausgelöste Migrationswanderung bewältigen könnten. Ohne diese Anspielung hätte der AfD-Mann am Schluss vielleicht auch Beifall über seine Fraktion hinaus erhalten. Die hat sich derweil mit nur 18 statt 19 gewählten Abgeordneten konstituiert. Nicht dabei war die über ihre Liste gewählte Parlamentarierin Alexandra Walter, die wegen eines Facebook-Posts mit Sympathie für einen Kriegsverbrecher sowie der These, Deutschland habe den Zweiten Weltkrieg auch durch „Verrat“ verloren, umstritten ist. Die 40-Jährige fungiert als Fraktionslose.

