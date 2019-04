Brand im Institut für pfälzische Geschichte richtet hohen Schaden an

Kaiserslautern.Ein Brand im Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern hat am Samstagabend zahlreiche historische Dokumente, Bücher und Kartenmaterial beschädigt. Der Verlust des Materials sei "sehr, sehr traurig", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 200 000 Euro. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand, auch die Nachbarhäuser blieben unbeschädigt.

Das Feuer in dem denkmalgeschützten Gebäude war am Samstagabend ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge lag der Brandherd im zweiten Obergeschoß. Der Feueralarm lief zuerst beim Wachdienst auf, dieser informierte dann die Polizei, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Zur Brandursache gab es zunächst keine Hinweise. Voraussichtlich am Montag soll ein Gutachter die Ermittlungen aufnehmen.