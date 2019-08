Brandenburg: SPD und AfD Kopf an Kopf, CDU knapp dahinter

Erstmals seit 1990 könnte es in Brandenburg zu großen Veränderungen kommen. Aktuell liegen SPD und AfD Kopf an Kopf und die CDU liegt nur knapp dahinter. Bisher bei jeder Landtagswahl seit 1990 stärkste Kraft, würden die Sozialdemokraten nach dieser Projektion, die taktische Erwägungen und langfristige Parteibindungen beachtet, mit derzeit 21% massive Verluste verbuchen und ihr schwächstes Resultat in diesem Bundesland erzielen. Die CDU müsste ebenfalls mit Einbußen rechnen und käme momentan auf 18%. Erneut bergab geht es nach aktuellem Stand auch für die Linke, die auf 14% käme. Die AfD, schon vor fünf Jahren einer der Sieger, könnte ihr Ergebnis noch einmal deutlich verbessern, sie läge aktuell bei 20% und macht der SPD die Rolle als stärkste Kraft streitig. Deutlich zulegen könnten auch die Grünen, die auf 14% kämen. Nach aktuellem Stand läge die BVB/FW bei 4%, die FDP momentan bei 5%, was angesichts statistischer Fehlerbereiche offen lässt, ob sie ins Landesparlament einziehen würde. Alle anderen Parteien würden zusammen 4% erhalten. Rechnerisch möglich wären in Brandenburg eine Vielzahl von Koalitionen, auf jeden Fall wären dafür aber drei Parteien notwendig. Rot-Rot-Grün käme dabei auf 49%, SPD/CDU/Grüne auf 53%.

Diese Projektion reflektiert die aktuelle politische Stimmungslage und ist – mit Blick auf die Fehlerbereiche von Umfragen* und verbleibender zehn Tage bis zur Landtagswahl – keine Ergebnisprognose. Bis zum Wahltermin am 01. September können sich also aufgrund unterschiedlicher Mobilisierung der Parteien und kurzfristiger Ereignisse noch Veränderungen ergeben. Zudem wissen zurzeit 44% noch nicht, wen und ob sie wählen wollen.

Wahlergebnis 2014

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren erzielte die SPD nach leichten Verlusten 31,9%. Mit diesem Ergebnis wurde sie klar stärkste Partei. Die CDU gewann etwas hinzu, blieb zwar mit 23,0% deutlich hinter der SPD, wurde aber erstmals seit 15 Jahren wieder zweitstärkste Partei. Deutlich bergab ging es 2014 für die Linke, die nur noch 18,6% erreichte, aber dennoch gemeinsam mit der SPD weiterregieren konnte. Die Grünen legten leicht zu auf 6,2%. Die FDP hingegen verlor deutlich, erzielte mit 1,5% ihr schlechtestes Ergebnis seit 1990 und war nicht mehr im Landtag vertreten. Erstmals im Potsdamer Landtag sitzt seitdem die AfD, sie erzielte aus dem Stand 12,2% und wurde viertstärkste Kraft. Ins Parlament schafften es auch die „Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler“ (BVB/FW). Obwohl sie mit 2,7% unter der Fünf-Prozent-Hürde blieben, konnten sie dank eines Direktmandates in den Landtag einziehen. 4,1% entfielen auf alle sonstigen Parteien.

Landes- und Bundespolitik

Für 57% der potentiellen Wähler in Brandenburg spielt vor allem die Politik vor Ort eine wesentliche Rolle bei ihrer Wahlentscheidung, für mehr als ein Drittel (36%) ist die Bundespolitik entscheidend (weiß nicht: 7%). Dabei spielt für die Mehrheit der Anhänger aller Parteien, außer der AfD, die Landespolitik die zentrale Rolle für die Wahlentscheidung (SPD 63%, CDU 56%, Linke 56%, Grüne 52%, FDP 66%). Bei den AfD-Anhängern sagen hingegen 47%, die Bundespolitik dominiert ihre Entscheidung (Landespolitik: 44%).

Image der Spitzenkandidaten

Das Ansehen von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist positiv, wenn auch schwächer als vor fünf Jahren. Der Herausforderer von der CDU erhält einen guten Imagewert, liegt allerdings deutlich hinter dem amtierenden Ministerpräsidenten. Ein deutlich negatives Image hat der Spitzenkandidat der AfD. Auf der +5/-5-Skala erhält Dietmar Woidke einen Durchschnittswert von 1,6, (2014: 2,3), er wird von allen Parteianhängern positiv bewertet außer von denen der AfD. Der Spitzenkandidat der CDU Ingo Senftleben liegt bei 0,8. Andreas Kalbitz von der AfD wird von allen Wahlberechtigten in Brandenburg mit -2,0 bewertet, lediglich von den eigenen Anhängern wird er positiv (2,1) wahrgenommen, von allen anderen deutlich negativ. Dabei ist zu beachten, dass Andreas Kalbitz von 56% der Befragten nicht gekannt und deshalb auch nicht bewertet wird.

Gewünschter Ministerpräsident

Könnten die Befragten direkt zwischen dem amtierenden Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und Ingo Senftleben (CDU) entscheiden, würde Dietmar Woidke Ministerpräsident bleiben. 48% der Wahlberechtigten würden sich für ihn entscheiden, 23% für den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Brandenburger CDU, 7% sagen „keiner davon“ und 22% „weiß nicht“, u.a. weil sie einen oder beide Kandidaten nicht kennen.

Wesentlich deutlicher zugunsten des Ministerpräsidenten geht das Duell aus, wenn eine Entscheidung zwischen Dietmar Woidke und Andreas Kalbitz (AfD) anstünde: 61% wären in diesem Fall für Woidke, lediglich 8% für Kalbitz, 7% für keinen von beiden und 24% haben dazu keine dezidierte Meinung, u.a. weil ihnen mindestens einer der beiden Kandidaten unbekannt ist.

Regierung und Opposition in Brandenburg

Auf der +5/-5-Skala wird die Arbeit der Regierung schwächer bewertet als vor der letzten Landtagswahl, dennoch wird die Arbeit der SPD nach wie vor positiver gesehen als die der anderen Parteien. Insgesamt wird die rot-rote-Landesregierung bei 0,5 eingestuft, die SPD wird mit 0,6, die Linke mit -0,2 bewertet. Die Arbeit der CDU in der Opposition wird mit 0,3 eingeschätzt, die der Grünen mit 0,0 und die der AfD mit -2,6.

Regierungsbeteiligung

Nicht ganz eindeutig ist dann auch, wie die nächste Regierung in Brandenburg aussehen soll bzw. welche Parteien an der Regierung beteiligt werden sollen. Die Mehrheit von 55% will nach wie vor die SPD an einer Landesregierung beteiligt sehen, 22% wollen dies nicht (egal: 22%). Eine Beteiligung der Grünen sehen 48% positiv und ein Drittel negativ (34%, egal: 16%) und 46% fänden es gut, wenn die CDU in einer Koalition in Brandenburg mitregieren würde (schlecht: 27%; egal: 24%). Dagegen stößt eine Beteiligung der Linken an einer Regierung bei 38% der Befragten auf Zustimmung und bei genauso vielen Brandenburgern auf Ablehnung (egal: 22%). 32% sähen es positiv, wenn die FDP an der nächsten Regierung beteiligt wäre, 27% lehnen dies ab und eine Mehrheit von 38% sagt „egal“. Eindeutig fällt dagegen die Beurteilung über eine Regierungsbeteiligung der AfD aus: Drei Viertel (74%) fänden eine Regierungsbeteiligung der AfD schlecht, lediglich 16% befürworten eine solche (egal: 8%).

Themen und Parteikompetenzen

Anders als vor den letzten Landtagswahlen steht die Arbeitslosigkeit nicht mehr ganz oben auf der Agenda, sondern mittlerweile nur noch auf dem vierten Rang. Bei der offenen Abfrage mit bis zu zwei Themen nennen 21% Infrastruktur und den Ausbau des schnellen Internets als wichtigstes Problem in Brandenburg. Für 15% stehen Themen rund um Bildung und Schule ganz oben und für 13% der Bereich Umwelt/Klima/Energiewende. 12% benennen Arbeitslosigkeit und fehlende Jobs als wichtigstes Problem und ebenfalls 12% Ausländer/Asyl/Flüchtlinge/Integration. Für 9% ist der Braunkohleausstieg das dringlichste Thema im Land und für jeweils 7% der Miet- und Wohnungsmarkt sowie AfD/Rechte.

Im Bereich Bildung/Schule gelingt es der SPD etwas besser als den anderen Parteien, die Befragten von ihrer Sachkompetenz zu überzeugen, bei den Themen Infrastruktur, Arbeitsplätze und Ausländer ist dies nicht der Fall.

Parteikompetenzen:

Schule/Bildung: SPD 26%, CDU 19%, Linke 14%, AfD 4%, Grüne 6%, FDP 5%, keine Partei 8%, weiß nicht 17%.

Infrastruktur: SPD 23%, CDU 23%, Linke 5%, AfD 2%, Grüne 8%, FDP 5%, keine Partei 13%, weiß nicht 19%.

Arbeitsmarkt/Jobs: SPD 23%, CDU 23%, Linke 5%, AfD 3%, Grüne 3%, FDP 4%, keine Partei 17%, weiß nicht 21%.

Ausländer: SPD 18%, CDU 17%, Linke 9%, AfD 16%, Grüne 8%, FDP 3%, keine Partei 9%, weiß nicht 19%.