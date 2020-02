Brasilien betroffen

Die Börse in So Paulo brach um sieben Prozent ein. © dpa

Nun hat das Corona-Virus Brasilien erreicht. Betroffen ist ein 61-Jähriger Mann, der sich offenbar bei einer Italien-Reise infizierte und nach São Paulo zurückgekehrt ist. Der Fall wurde vom brasilianischen Gesundheitsministerium bestätigt. Damit ist Brasilien das erste Land in Lateinamerika, in dem eine Corona-Virus-Infektion bestätigt wurde. Das „Hospital Israelita Albert Einstein“ teilte mit, der Mann befinde sich in einem guten und stabilen Zustand und müsse nicht stationär behandelt werden. Allerdings wurde eine 14-tägige Quarantäne verhängt. Insgesamt werden 34 Personen beobachtet, die mit ihm Kontakt hatten.

Brasilien erwägt nun Flüge aus Ländern, in denen das Corona-Virus bereits aufgetreten ist, zu prüfen. Dann wären unter anderem die Flüge aus Deutschland und Italien betroffen. Die Regierung des Bundesstaates São Paulo, in dem rund 22 Millionen Menschen leben, hat die Gründung eines Komitees zur Eindämmung des Virus angekündigt. Direkte Auswirkungen gab es bereits an der Börse in São Paulo. Sie brach um sieben Prozent ein, der brasilianische Real verlor im Vergleich zum Dollar an Wert. tok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020