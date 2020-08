Brasilien mauert

Brasilia/Berlin.Die brasilianische Regierung hüllte sich auch am Wochenende in Schweigen. Vielleicht muss sie die schlechte Nachricht erst noch verdauen. Am Freitag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay infrage gestellt. Der Hintergrund: In Brasilien verschwindet immer mehr Regenwald. Das beunruhigt die ganze Welt denn der Amazonas ist extrem wichtig fürs Klima. Vor diesem Hintergrund sieht Merkel derzeit das geplante Handelsabkommen mit Südamerika kritisch. Und nicht nur sie.

Man sehe „mit großer Sorge“ auf Abholzung und Brandrodungen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. „Und in dem Zusammenhang stellen sich ernsthafte Fragen, ob eine Umsetzung des Abkommens in dem intendierten Geist zur Zeit gewährleistet wäre. Das sehen wir mit Skepsis.“

Die Ratifizierung des Abkommens stockt. Ein Grund ist auch die Debatte in der EU über die Abholzung des brasilianischen Regenwaldes. Frankreich hatte bereits ein Veto angekündigt. dpa/was

