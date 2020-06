Brasilien mit Coronavirus überfordert

Rio de Janeiro.„Das Schlimmste ist“, sagt Doktor Fleury Johnson, „dass wir den Menschen nicht so helfen können wie es eigentlich notwendig ist.“ Der 28-jährige Arzt arbeitet in der UPA Mesquita, einer medizinischen Erstaufnahme-Station in Rio de Janeiro in der Baixada Fluminense, dem breiten Gürtel von Armenvierteln weit draußen in der riesigen Stadt. Dort, wohin sich keine Touristen und Ausländer verirren, wo – wie sie in Rio sagen – das wirkliche Brasilien zu Hause ist.

Hier ist das neuartige Coronavirus mit voller Wucht angekommen. Johnson ist in diesen Tagen mit der wohl bislang größten Herausforderung seines Lebens konfrontiert. „Es gibt bei uns viele Patienten, die mutmaßlich an Covid erkrankt sind“, berichtet Johnson im Gespräch mit dieser Redaktion. Es gäebe viel zu wenig Beatmungsgeräte für viel zu viele Patienten, die sie eigentlich benötigten. Und es gibt vor allem viel zu wenig Intensivbetten, denn eigentlich ist die Station nur die erste Anlaufstelle für Patienten. Doch wohin mit den Menschen, wenn es zu wenig Intensivbetten gibt? „Die Patienten bleiben einfach. Es gelingt uns nicht, einen freien Platz in den Krankenhäusern zu finden. Wir haben einfach nicht genug Unterstützung.“

Krankenhäuser kollabieren

Was das medizinische Personal im Kleinen in der UPA Mesquita erlebt, ist in Brasilien inzwischen Alltag: Überforderte Gesundheitsstationen und Krankenhäuser beginnen je nach Region und Ausbreitungsstand zu kollabieren. Die Gründe dafür sind hausgemacht: „Es existiert eine Politik, die das öffentliche Gesundheitswesen abzubauen versucht. Es gibt ein Interesse daran, das System zu privatisieren“, sagt Ärztin Cristina Brito. Es werde versucht, die Toten wie Zahlen, nicht wie Menschen zu behandeln. „Was fehlt, ist, dass die Menschen und ihre Behandlung im Zentrum der Politik stehen“, sagt die 42-Jährige.

Inzwischen hat das Land offiziell über 530 000 registrierte Infektionen und fast 30 000 Tote. Dramatisch ist die Lage in der Amazonas-Region. „Die eigenen Zahlen, die wir als indigene Bewegung bislang kennen, sind weitaus höher als die, die die offizielle Behörde SESAI bekanntgibt“, sagt Sonia Guajajara im Video-Gespräch. Die 46-Jährige ist Koordinatorin der Vereinigung der indigenen Bevölkerung Brasiliens und setzt sich für die Rechte der Ureinwohner ein. Sie nennt die Schwierigkeiten „immens und tragisch” für die indigene Bevölkerung, die dem Virus schutzlos ausgeliefert sei. Sie fordert: „Es muss endlich Gesundheitszentren geben, die den Menschen medizinische Behandlung zukommen lassen.“

Mitverantwortlich für die Dimension der Krise ist Präsident Jair Bolsonaro, der die Pandemie anfangs verharmloste und dann die Ratschläge der Mediziner öffentlich bewusst missachtete. „Ich werde mein Volk nicht in die Armut führen, nur um das Lob der Medien zu erhaschen”, sagte er. Während Gouverneure und Bürgermeister teils harte Ausgangsbeschränkungen durch- und so das wirtschaftliche Leben außer Kraft setzten, präsentiert sich Bolsonaro als Anwalt der Straßenhändler und Ladenbesitzer. Für diese Debatten hat Arzt Johnson keine Zeit. „Jeden Tag, den ich zur Arbeit gehe, weiß ich, dass das, was vor Ort passiert, viel schlimmer ist als das, was in den Medien ankommt.”

