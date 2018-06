„Bremen ist überall“

Anzeige

Retter in der Not

Gemeint war damit allerdings die Überforderung der Mitarbeiter, nicht die Rechtsverstöße in der Bamf-Außenstelle. In Bremen war die Asylaffäre ins Rollen gekommen, weil dort zwischen 2013 und 2016 mehr als 1200 Asylanträge einfach bewilligt wurden. Mit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015, hieß es gestern, habe die Regierung die Bamf-Probleme wohl erst ernst genommen. Denn damals gab es nur 400 Entscheider bei 890 000 neuen Asylsuchenden, wie im Innenausschuss klar wurde.

Frank-Jürgen Weise, seinerzeit Chef der Bundesagentur für Arbeit, wurde als Retter in der Not von der Kanzlerin installiert mit dem Auftrag, die Behörde auf Effizienz zu trimmen und die Dinge zu beschleunigen. „Den hat er auch ausgeführt“, so SPD-Mann Burkhard Lischka. In einem vertraulichen Bericht hatte Weise festgestellt, dass er „noch nie einen so schlechten Zustand einer Behörde erlebt habe“. Für Weise gehen musste Manfred Schmidt – „aus persönlichen Gründen“, wie es damals hieß.

Völlige Überlastung

In Wahrheit wurde Schmidt zu Last gelegt, dass das Amt nicht hinterherkam mit der Registrierung der Menschen und der Bearbeitung ihrer Anträge. Weise und Schmidt wurden gestern ebenfalls im Saal 2300 des Paul-Löbe-Hauses von den 46 Mitgliedern des Innenausschusses angehört. Schmidt wirkte deutlich angespannter als Weise. Auch die amtierende Bamf-Leiterin Jutta Cordt kam in das Gremium. In der mehrstündigen Sitzung soll die zentrale Botschaft der drei gewesen sein: Hätte man 2013 und 2014 das Bamf nachweislich weiterentwickelt, vor allem personell, hätte sich die Situation im zentralen Flüchtlingsjahr 2015 deutlich anders dargestellt.

Vor allem Weise soll „sehr schlüssig“ erläutert haben, dass die Behörde überlastet gewesen sei. Vor dem Flüchtlingsansturm habe das Bamf lediglich 30 000 Verfahren im Jahr gehabt, 2015 seien es eine Million Neuzugänge gewesen. „Das traf auf einen Personalbestand, der dem nicht gewachsen war“, resümierte CDU-Mann Mathias Middelberg. Weise habe deutlich gemacht, dass er ganz erheblich dazu beigetragen habe, die Situation im Bamf zu verbessern. Die Verfahren seien von ihm optimiert worden – aber nicht auf Kosten der Qualität. Dem konnte nicht jeder im Ausschuss zustimmen.

