Bremer Bamf-Chefin verliert Prozess

Bremen.Die ehemalige Interimsleiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Josefa Schmid, ist mit einer Beschwerde gegen ihre Versetzung gescheitert. „Es lasse sich nicht feststellen, dass die Umsetzung dazu diente, die Antragstellerin zu bestrafen“, begründete das Bremer Oberverwaltungsgericht gestern. Als Beamtin habe sie keinen Anspruch auf unveränderte und ungeschmälerte Ausübung der ihr übertragenen Aufgaben. Die aus Bayern stammende Beamtin war in die Bamf-Außenstelle Deggendorf in Bayern versetzt worden. Sie hat auf Fehler in den Bremer Asylverfahren hingewiesen. dpa