Brexit-Poker mit neuen Tönen

Dabei war es nicht nur das Zerwürfnis mit Moskau, das in der Gemeinschaft Spuren hinterlassen hatte. Die anfängliche Erleichterung über die ausgesetzten höheren US-Zölle für Stahl und Aluminium wich schon in der Nacht neuen Befürchtungen, weil Europa zunächst nur bis Anfang Mai verschont wird. ,,Ich hoffe, das die Entscheidung in den USA in die richtige Richtung getroffen wird“, blieb Österreichs neuer Bundeskanzler Sebastian Kurz zurückhaltend. Gemeinsam forderten die Staats- und Regierungschefs, ,,dass die Ausnahme dauerhaften Charakter erhält“.

Markt mit Stahl überschwemmt

Sicher zeigte sich niemand, zumal die in Kraft getretenen Strafzölle auf China-Stahl unweigerlich auf die europäischen Unternehmen durchschlagen dürften. 19 Millionen Tonnen, die den EU-Markt zusätzlich überfluten könnten, würden zu großen Problemen führen, hieß es. ,,Wir sprechen über nichts, wenn man uns die Pistole an die Brust setzt“, sagte Macron. Aber wie die Gemeinschaft die Streithähne USA und China an einen Tisch holen will, blieb offen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (,,Die EU will den Welthandel verteidigen“) sagte es so: ,,Wir sind gut beschäftigt.“

