Brexit – soll die EU nachverhandeln?

Die britischen Parlamentarier debattieren von heute an im Unterhaus wieder über das Brexit-Abkommen. Sollten sie bei einer Abstimmung in der kommenden Woche den Deal mit Brüssel ablehnen, droht ihrem Land ein Chaos. Daher mehren sich die Stimmen, die eine Nachverhandlung des Ausstiegsvertrags zwischen EU und Großbritannien verlangen. Doch ist das sinnvoll, und sollte Europa das Vertragswerk noch einmal aufschnüren?

Es mag inkonsequent klingen oder gar als Zeichen der Schwäche gewertet werden, aber: Die Europäische Union darf den Gesprächsfaden zu Großbritannien nicht abreißen lassen. Sollte es im Parlament von London zu keiner Entscheidung über den von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Vertrag zum geregelten Ausstieg kommen, muss die Europäische Union nachverhandeln. Das mag schwerfallen, schließlich tun die in sich völlig zerstrittenen Populisten in Großbritannien alles, um sich als ernsthafte Partner zu disqualifizieren.

Dennoch wäre für die ordnende Hand Europa in einer ins Wanken geratenen Weltgemeinschaft derzeit nichts schlimmer als Chaos. Lange Schlangen an den britischen Häfen, eingestellte Flugverbindungen vom Kontinent auf die Insel, aufmarschierende Sicherheitskräfte an der nordirischen Grenze.

Solche Szenarien darf Europa nicht zulassen, profitieren würde nur der Populismus – der wohl größte Feind der westlichen und damit europäischen Wertegemeinschaft. Den verbleibenden 27 Staaten der Europäischen Union nutzt alles Schimpfen nichts. Am 29. März wird einer seiner wichtigsten Mitgliedsstaaten die Gemeinschaft verlassen. Damit sinkt weltweit der diplomatische Einfluss der EU ebenso wie der wirtschaftliche. Umso mehr dürfen sich Brüssel und London nicht in Feindschaft scheiden.

Die Kunst der Verhandlung macht eben manches Mal eine weitere Schleife nötig. Das sollte dem vernünftigen Europa ein stabiles Kräfteverhältnis ebenso wert sein wie eine dauerhaft gute Beziehung zu Großbritannien.

