Briefbomben an Trumps Kritiker

Washington.Das „gute Benehmen“ währte keine 24 Stunden. Während Eilnachrichten rot unterlegt den nächsten Fund einer Briefbombe meldeten – diesmal in der Post des Schauspielers Robert De Niro –, versprühte US-Präsident Donald Trump auf Twitter schon wieder Gift. „Einen großen Anteil an dem Ärger, den wir heute in der Gesellschaft sehen, wird verursacht durch die falsche, nicht akkurate Berichterstattung der Mainstream-Medien“, stänkerte Trump gestern. „Es ist so schlecht und so hasserfüllt, dass es keine Beschreibung dafür gibt.“

Der Präsident hatte vor seinen 4000 Anhängern, die am Mittwochabend zu einer Wahlkampfveranstaltung in Mosinee im US-Bundesstaat Wisconsin gekommen waren, schon einen Vorgeschmack auf seine Strategie gegeben. Erst kokettierte Trump damit, „immer sehr nett“ zu sein, und rief angesichts einer beispiellosen Serie an versuchten Briefbomben-Anschlägen gegen die Führer des liberalen Amerikas zur Geschlossenheit auf. Doch seine Forderung, „die Gräben zu überwinden und die Menschen zusammenzubringen“, konterkarierte er schon, bevor die Kundgebung vorüber war. Statt über die Empfänger der potenziell tödlichen Post zu sprechen – Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden, John Brennan, Maxime Waters, Eric Holder und George Soros –, klagte er über „den Mob“, der gegen die Ernennung von Richter Brett Kavanaugh an das Oberste Gericht protestiert hatte. Bei seinen Anhängern kam das an. Die skandierten in gewohnter Weise „Sperrt sie ein“, als ein Vorredner den Namen Hillary Clinton erwähnte.

„Die Worte klingen hohl“

CNN-Chef Jeff Zucker, dessen Sender wegen einer Rohrbombe das Time-Warner-Center in New York evakuieren musste, hielt Trump „einen totalen und völligen Mangel an Verständnis über die Schwere der fortgesetzten Angriffe auf die Medien“ vor. Bisher ist noch nicht klar, wer hinter der Serie an Briefbomben steckt.

Das FBI untersucht die allesamt nicht explodierten Sprengsätze in einem Labor in Virginia. Analysten weisen darauf hin, dass alle Empfänger liberale Kritiker des Präsidenten waren. Trump ließ am Mittwoch Tochter Ivanka, Ehefrau Melania, Vizepräsident Mike Pence sowie den Kongress-Führern den Vortritt, bevor er sich selber im Weißen Haus kurz zu Wort meldete. Er sei „extrem wütend, aufgeregt, unglücklich über das, was wir sehen“. Die Sicherheit der Amerikaner sei das oberste Ziel.

„Die Worte des Präsidenten klingen hohl“, kritisierten die Führer der Demokraten im Kongress, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, die Stellungnahme Trumps. Dieser habe alles getan, „Amerikaner in Worten und Taten zu spalten“. Es sei an der Zeit, seine früheren Äußerungen zurückzunehmen, „in denen er Gewaltakte guthieß“.

Unter anderen erinnerten die Demokraten daran, wie Trump erst kürzlich den Angriff des republikanischen Abgeordneten Greg Gianforte auf einen Reporter des „Guardian“ lobte, die Gegendemonstranten von Charlottesville mit den Neonazis gleichsetzte und regelmäßig Diktatoren lobt, die ihre eigenen Bürger umbringen oder Journalisten als „Volksfeinde“ bezeichnen.

Der Historiker Jon Meacham vergleicht das politische Klima in der Trump-Ära mit anderen hochpolarisierten Zeiten in der Geschichte der USA. Er nennt die Periode, die zum Amerikanischen Bürgerkrieg führte, und die späten 60er Jahre. „Was heute passiert ist, erinnert uns daran, was auf dem Spiel steht“, erklärt Meacham.

Spekulationen um Drahtzieher

Um einen Ausbruch politisch motivierter Gewalt zu verhindern, bedürfe es einer Führung, „die die Dinge beruhigt statt sie weiter anzuheizen“. Doch danach sieht zwei Wochen vor den wichtigen Zwischenwahlen zum Kongress kaum aus. Der Einpeitscher der Trump-Anhänger im Radio, Rush Limbaugh, verbreitet schon die Verschwörungstheorie, die Demokraten selbst könnten hinter der Serie an versuchten Bombenanschlägen stecken. „Machte es für einen demokratischen Strategen keinen Sinn, die Republikaner als einen Haufen verrückter Idioten aussehen zu lassen?“ Auf einer Kundgebung für den republikanischen Kandidaten für das Gouverneursamt in Florida, Ron DeSantis, am Rande der Debatte mit dessen Konkurrenten Andrew Gillum hielten Anhänger ein Schild hoch mit der Parole: „Demokratische Fake News Fake Bombs“. Wie beim Präsidenten, so bei seinen Anhängern – das „gute Benehmen“ hielt nicht lange an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018