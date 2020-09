Briten verschärfen Corona-Auflagen

London.Es ist erst wenige Wochen her, da rief die britische Regierung mit Getöse die Bevölkerung dazu auf, an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Politiker und vorneweg Premier Boris Johnson warnten lautstark ihre Landsleute, dass diese ihre Jobs verlieren könnten, sollten sie weiter vom Küchentisch aus tätig sein. Zudem bezahlte der Schatzkanzler im August teilweise die Restaurantbesuche der Briten. Mit der Aktion „Eat out to help out“ (ausgehen, um zu helfen) sollten die Menschen dazu animiert werden, wieder essen zu gehen.

Und nun? Die Lage spitzt sich zu, die Freiheiten der vergangenen Monate gehören erst einmal der Vergangenheit an. Im Königreich steigt seit Tagen die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen drastisch an. So vermeldeten die Behörden in England zuletzt fast täglich 3500 bis 4000 neue Fälle, am Dienstag waren es sogar 4368 Neuinfektionen. Die Chefwissenschaftler des Landes warnten, dass sich das Ausmaß der Epidemie etwa alle sieben Tage verdoppele. Ginge das so weiter, „könnte Großbritannien Mitte Oktober 49 000 Fälle pro Tag zählen“, so die medizinischen Regierungsberater. Sie schlugen Alarm. Und Johnson reagierte. Der Premier forderte die Menschen dazu auf, wieder aus dem Homeoffice zu arbeiten, soweit dies möglich sei. Auch das öffentliche Leben wird aus Angst vor einer zweiten Welle etwas heruntergefahren. So kündigte der Premier eine Sperrstunde für Pubs und Restaurants in England an. Diese müssen ab Donnerstag spätestens um 22 Uhr schließen. Zudem wird es obligatorisch, dass Ladenangestellte, Kellner und Taxifahrer wie -Passagiere Gesichtsmasken tragen. Es sei wahrscheinlich, dass die Maßnahmen „für sechs Monate in Kraft bleiben“, sagte Johnson. Das Land befinde sich an einem „gefährlichen Wendepunkt“. Gegebenenfalls könnte sogar das Militär hinzugezogen werden, um die Restriktionen durchzusetzen.

Lokale Lockdowns

Die offizielle Covid-19-Alarmstufe wurde von drei auf die zweithöchste Stufe vier angehoben. Ein zweiter nationaler Lockdown würde „einem Versagen der Regierung“ gleichkommen, schimpfte der Labour-Oppositionschef Keir Starmer. Das Testsystem steht zudem kurz vor dem Kollaps. Viele Briten mit Symptomen können sich nicht testen lassen, weil Kapazitäten fehlen. In großen Teilen Nordenglands gelten bereits lokale Lockdowns. Die Befürchtung ist groß, dass dem ganzen Land ein Stillstand droht. Trotzdem erwartet kaum jemand, dass die Restriktionen so weit wie damals gehen könnten, als die Menschen kaum das Haus verlassen durften. Das Königreich gilt mit fast 42 000 positiv auf das Coronavirus getesteten Toten als eines der am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Länder.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020