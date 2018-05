Brücke verbindet Russland mit annektierter Krim

Anzeige

Kertsch (dpa) - Russland hat mit der Eröffnung einer monumentalen Brücke auf die Krim seinen Anspruch auf die annektierte ukrainische Halbinsel untermauert.

Es sei ein historischer Tag, der alle in Russland lebenden Menschen mit der Krim verbinde, sagte Präsident Wladimir Putin bei der Zeremonie am Dienstag. «Die Brücke ist ein Symbol unserer Einheit und Freiheit.» Die Fertigstellung des Baus stehe in einer Reihe mit den größten russischen Erfolgsgeschichten. Die neue Verbindung ist mit 19 Kilometern die längste Brücke Russlands und Europas.

Schon vor mehr als hundert Jahren hätten die Menschen von einer Brücke auf die Krim geträumt, sagte Putin. «Dank Ihrer Arbeit ist das Wunder nun vollbracht!» Sanktionen und Blockaden des Westens hätten den Bau nicht aufhalten können, sagte der Staatschef vor zahlreichen Ingenieuren und Bauarbeitern.