Brüssel erhöht den Druck

Anzeige

Brüssel.Mit fünf weiteren Mitgliedstaaten hat die Europäische Kommission Deutschland gestern an den Pranger gestellt: Sie erhob Klage beim Europäischen Gerichtshof, weil die Bundesregierung zu wenig gegen verdreckte Luft vor allem in Ballungsräumen tut. Kommen jetzt großflächige Fahrverbote?

Warum verklagt Brüssel Deutschland und andere?

Seit zehn Jahren dringt die Brüsseler EU-Kommission die Mitgliedstaaten, für saubere Luft in den Städten zu sorgen. Vor drei Jahren wurde Deutschland zum ersten Mal ermahnt, weil die Grenzwerte von 40 Mikrogramm Stickstoffoxid pro Kubikmeter Luft ständig überschritten wurden. Noch im Vorjahr lag die Belastung der Luft in 66 Städten höher als erlaubt, in 20 Kommunen sogar drastisch über den Höchstgrenzen. Da will die Kommission nicht länger zusehen.

Aber Deutschland hat doch zugesagt, Maßnahmen einzuleiten?

Die Bundesregierung verabschiedete zwar 2017 das „Sofortprogramm reine Luft“. Außerdem stellten die Autobauer in Aussicht, dass Dieselautos mit neuer Software um 25 bis 30 Prozent sauberer werden sollten. Doch davon ist nichts zu spüren. Daher erhöht Brüssel jetzt den Druck.