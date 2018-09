Brüssel soll Abschiebungen organisieren

Ein deutscher Polizist bei einem Frontex-Einsatz in Griechenland. © dpa

Brüssel.Bisher war der Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex nur eine Idee. Jetzt macht die Brüsseler Kommission offenbar Ernst. Demnach soll die neue Behörde auch in allen Mitgliedstaaten Abschiebungen durchsetzen. Eine gute Woche vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs zur Migrationskrise am 20. September in Salzburg will die EU-Kommission noch in den nächsten Tagen einen Gesetzentwurf

...