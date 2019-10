Brüssel wartet, bangt und hofft

Brüssel/Luxemburg.16 Tage vor dem geplanten Brexit am 31. Oktober wird in Brüssel weiter um ein Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union gerungen. Zwar gab es am Dienstag bei einem Treffen der EU-Europaminister in Luxemburg Zeichen der Hoffnung auf einen Durchbruch: „Auch wenn es schwierig ist, erscheint eine Einigung noch in dieser Woche möglich“, sagte Brüssels Chefunterhändler

...