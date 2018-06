Brüsseler Parlament marode

Anzeige

Brüssel.Der Zustand ist erbärmlich. An einigen Ecken rieseln Putz und Steine herunter. Die Wasserleitungen sind dermaßen veraltet, dass die Mini-Duschen in den Büros nicht mehr benutzt werden können. Von einer möglichen Belastung durch Bakterien war bereits die Rede. Einige Räumlichkeiten haben gar kein Wasser mehr. Was wie die Beschreibung eines stark vernachlässigten Sozialbaus klingt, betrifft tatsächlich das wichtigste Gebäude des Europäischen Parlamentes in Brüssel. Im Paul-Henry-Spaak-Building, benannt nach dem früheren belgischen Außenminister, befinden sich neben dem Plenarsaal auch alle größeren Räume, in denen die Fraktionen tagen und Ausschüsse ihre Anhörungen abhalten.

Risse in den Dachstützen

Teures Pendeln ein großer Aufwand Zwölf Wochen im Jahr muss das Europäische Parlament im Elsass tagen – ein unvorstellbarer Aufwand. 2500 Europa-Abgeordnete, Assistenten, Dolmetscher und Lobby-Vertreter pilgern von Brüssel per Auto, Zug oder Flugzeug in das 430 Kilometer entfernte Straßburg. Das läuft keineswegs immer rund: Am Montag dieser Woche blieb ein Thalys-Sonderzug von Brüssel nach Straßburg wegen einer Panne in der Stromversorgung vier Stunden auf offener Strecke stehen. Die Kosten für das Pendeln: rund 200 Millionen Euro im Jahr. Von den zusätzlichen finanziellen Lasten durch den Betrieb mehrerer Parlamentsgebäude zu schweigen. ds

Wie marode der Bau ist, bekamen die Abgeordneten zum ersten Mal 2012 zu spüren. In den Dachstützen vor allem des Plenarsaals wurden Risse entdeckt. Er musste zwei Jahre gesperrt werden. 2019 wird das Gebäude, das über eine Fußgängerbrücke mit dem zweiten Bau, in dem sich die Abgeordnetenbüros befinden, verbunden ist, 25 Jahre alt. So lange sollte es halten.

Und dann? Schließlich hat der gesamte Komplex mit allen Gebäuden damals etwa eine Milliarde Euro gekostet. In dieser Woche tagte das Präsidium und ließ sich vom Generalsekretär des Parlamentes, Klaus Welle, mehrere Vorschläge zeigen. Der radikalste läuft auf einen Abriss und Neubau zu. Geschätzte Kosten: 380 Millionen Euro. Etwas günstiger käme die zweite Variante: Für 345 Millionen Euro wäre eine Sanierung möglich, die aber grundsätzliche Probleme nicht beseitigt.