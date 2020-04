Bürger zeigen Verständnis

Mannheim.Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland begegnet der Corona-Krise mit Besonnenheit. Dem jüngsten Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim zufolge halten neun von zehn Befragten die geltenden Ausgangsbeschränkungen für angemessen, und eine Mehrheit von 55 Prozent spricht sich dafür aus, die Maßnahmen über den 20. April hinaus aufrechtzuerhalten. Daraus spricht das Vertrauen der Bevölkerung in die Wirksamkeit der bisher von der Bundesregierung beschlossenen Schritte, wie Andrea Wolf von der Forschungsgruppe Warhlen dieser Redaktion sagt. Sollten einzelne Maßnahmen gelockert werden, stehen soziale Kriterien im Vordergrund: knapp die Hälfte (45 Prozent) spricht sich dafür aus, zunächst Schulen und Einrichtungen der Kinderbetreuung zu öffnen.

Ein gutes Drittel (68 Prozent) unterstützt den Plan der EU, von der Krise besonders betroffene Länder wie Italien oder Spanien zu unterstützen. Laut Wolf hat dies damit zu tun, dass die Medien zeigen, wie dramatisch die Lage dort ist.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020