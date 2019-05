Bürgerbeauftragter

Der Bürgerbeauftragte oder auch Europäische Ombudsmann/-frau ist eine außergerichtliche Beschwerdeinstanz für EU-Bürger. Er vertritt ihre Interessen im europäischen Verwaltungssystem und untersucht Streitfälle mit allen EU-Institutionen, die in direktem Kontakt zu den Bürgern stehen. Mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet, ist der Bürgerbeauftragte in der Lage, wiederholt auftretende Missstände zu untersuchen und die Verwaltungsverfahren der EU in zentralen Punkten wie Transparenz, Gleichbehandlung und Rechtschaffenheit fortzuentwickeln. Somit wirkt er zweifach: Er schlichtet Konfliktfälle und entwickelt Normen für das Verwaltungssystem als Ganzes. Wesentliche Kennzeichen des Ombudsmanns sind Unabhängigkeit, Ausrichtung auf die Rechte des Individuums, leichte Erreichbarkeit sowie eine unbürokratische und schnelle Arbeitsweise bei verhältnismäßig geringen Kosten. Der Bürgerbeauftragte wurde mit dem Vertrag von Maastricht im Zuge der Schaffung einer Unionsbürgerschaft ins Leben gerufen. Seit 2014 hat Emily O-Reilly das Amt inne. Sie möchte nach eigenen Angaben „die EU-Institutionen dabei unterstützen, effektiver, transparenter und verantwortlicher zu werden, indem ich Profil und Relevanz des Europäischen Bürgerbeauftragten strategisch verstärke“. r ed

