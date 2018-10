Bürgerliches Bündnis bevorzugt

München.So nahe lagen große Freude und jähes Entsetzen noch nie bei einem Wahlabend im bayerischen Landtag: Während CSU und SPD um zweistellige Prozentpunktbeträge abstürzten, kannte der Jubel im Saal zwei, wo die bayerischen Grünen ihre Wahlparty abhielten, keine Grenzen. Vor allem, als kurz vor 19 Uhr das Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann auf der Bühne mit Blumen beschenkt wurde. Doch trotz allen Jubels über ein Plus von satten zehn Prozent mussten die Grünen ihre Träume vom Mitregieren im Freistaat schon am Abend begraben.

Gleich neben den Grünen freute man sich auch: Die Freien Wähler stocken ihr Resultat auf, und im Gegensatz zu den Grünen ist ihnen die Regierungsbank ganz nahe. Und wenn es nicht reicht, könnte man wohl auf die FDP zurückgreifen. Für diese Koalition, die bundesweit einzigartig wäre, haben sich Journalisten den Namen „Papaya“-Bündnis einfallen lassen: Bei dieser Frucht ist der Kern schwarz, das Fleisch orange und die Hülle gelb.

Dass die Reise in den nächsten Wochen in Bayern nicht Richtung Schwarz-Grün gehen dürfte, machte Ministerpräsident Markus Söder indirekt klar. Er habe eine „klare Priorität für ein bürgerliches Bündnis“. Dem Vorsitzenden der Freien Wähler (FW), Hubert Aiwanger, war das nicht deutlich genug. Er hätte es gern gehabt, wenn der alte und mutmaßlich neue Ministerpräsident Söder noch am Wahlabend seiner Partei einen Antrag gemacht hätte. Der FW-Chef fühlte sich stark genug, den Koalitionspartner in spe vor „Spielchen“ zu warnen, etwa die Grünen gegen die FW auszuspielen.

Wer erwartet hatte, dass noch am Wahlabend die Palastrevolte gegen die CSU-Oberen, vor allem Parteichef Horst Seehofer, losbrechen würde, sah sich enttäuscht. Die CSU-Doppelspitze hatte sich in Erwartung des miesen Ergebnisses schon vor dem Wahlabend darauf geeinigt, erst einmal stillzuhalten. Denn die bayerische Verfassung setzt die Regierungsbildung unter Zeitdruck. Spätestens einen Monat nach der Wahl muss der Ministerpräsident gewählt werden, sonst drohen Neuwahlen.

Umwälzungen in der SPD

Während bei der CSU ein wenig Erleichterung darüber zu spüren war, dass man nicht mit den ungeliebten Grünen koalieren muss, und bei Grünen und Freien Wählern eitel Sonnenschein herrschte und die jeweiligen Buffets gut besucht waren, verging den Sozialdemokraten der Appetit völlig. Wie es zuletzt aussah, müssen sie sich mit der Position hinter CSU, Grünen, Freien Wählern und AfD begnügen.

In den nächsten Tagen dürfte bei den bayerischen Sozialdemokraten kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Christian Ude, der 2013 als Landtags-Spitzenkandidat immerhin noch 20,6 Prozent herausgeholt hatte, legte der SPD-Landesvorsitzenden und Spitzenkandidatin Natascha Kohnen den Rückzug nahe – Hannelore Kraft sei sofort von allen Ämtern zurückgetreten, als sie knapp ein Viertel der SPD-Stimmen in Nordrhein-Westfalen verloren hatte, sagte Ude.

Der Münchner SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn, der bei einem Mitgliederentscheid gegen Kohnen den Kürzeren gezogen hatte, erkannte schwere Fehler im SPD-Landtagswahlkampf und forderte den Rücktritt des kompletten SPD-Landesvorstands und die Einberufung eines Sonderparteitags: „Bei so einem katastrophalen Ergebnis muss alles auf den Prüfstand.“ Die Spitzenkandidatin selbst deutete personelle Konsequenzen an, aber: Man müsse über alles reden, „aber dort, wo es hingehört“. Man werde in den nächsten Tagen „alles gemeinsam entscheiden“.

Ein Trost für alle im Landtag präsenten Parteien: Die AfD wurde nicht so stark wie befürchtet. Immerhin bleibt sie unter dem bayerischen Bundestagsergebnis von 12,4 Prozent. Dennoch wird sie mehr Abgeordnete ins Parlament entsenden als die SPD – auch das ein politischer Erdrutsch.

